La famosa canción de merengue que revela abuso a niña de 13 años

El merengue es uno de los géneros tropicales más escuchados en Latinoamérica, con exponentes legendarios que le han dado a la música de nuestro continente una identidad única, siendo así uno de los géneros bailables más apetecidos, por lo que pocos le ponen cuidado a las letras de las canciones, que en su mayoría suelen traer un mensaje.

Uno de los mejores ejemplos es la canción 'Trece años', de Wilfrido Vargas, cantante nacido en República Dominicana que le dio a esta canción un tono crudo de una realidad triste que se vive en cientos de países, lanzada en 1989. Hizo parte del álbum 'Agua'.

Esta canción habla de un hombre que llegó a un bar y salió con una mujer, la cual fue con él hasta una residencia y una vez en él curto le contó la historia de su vida, llevándose la sorpresa de que se trataba de una niña de trece años que había sido abusada y obligada a trabajar de esa manera. Al saber esto, el hombre vuelve al bar en busca de la persona que obligaba a la niña, según la canción: "Para darle una pela".

La tiktoker @caritoroman21 rescata la letra de esta canción y a través de un video pone la parte de la canción en la que se descubre el entramado, mostrando así la crueldad que describe la canción, evidenciando la conexión entre la música y la realidad de la vida.

Letra de la canción 'Trece años'

Brillaban ya las estrellas

Hacía mucho calor

El ruido en la vellonera

En la noche se refundió

Con una copa en la mano

De la taberna yo salí

Con una hembra a mi lado

Todo se puede predecir

Sin decir una palabra

A su guarida me llevó

Noté que estaba nerviosa

Cuando dijo, pase señor

Una puerta destartalada

Una lámpara de gasoil

Una cama desvencijada

Existencia de dolor

Ella

En su guarida

Me contó su vida

Todo su dolor

Ella

Llegó por engaños

Tiene trece años

El maquillaje la ayudó

Se me cayó la copa de la mano

Se me quitó la sucia borrachera

Le dije, "no lo hagamos"

Y la vestí entera

Volví a la maldita vellonera

Busqué a quién la hizo que viniera

A vender sus encantos

Para darle una pela

Ella

Salió de su pueblo

A buscar dinero

Pa' vivir mejor

Ella

Se encontró atrapada

Fue mercadizada

Al mejor postor

Se me cayó la copa de la mano

Se me quitó la sucia borrachera

Le dije, "no lo hagamos"

Y la vestí entera

Volví a la maldita vellonera

Busqué a quién la hizo que viniera

A vender sus encantos

Para darle una pela

Ella

En su guarida

Me contó su vida

Todo su dolor

Ella

Llegó por engaños

Tiene trece años

El maquillaje la ayudó

