La retorcida sentencia de Silvana Torres al papá de su hija: “Usted es solo mío”

Silvana Torres, la joven de 19 años señalada como presunta responsable del crimen de su hija de dos años en Manizales, habría mantenido una relación marcada por el conflicto, la manipulación y el control emocional, según contó el padre de la menor en su primera entrevista.

Juan Camilo, papá de la niña, habló con el diario La Patria desde su casa, en medio del duelo por la pérdida de su hija. Dijo que la pequeña era el centro de su vida y que, en su opinión, la tragedia fue una forma de venganza por parte de la madre. “La niña era mi vida, yo la amaba con mi corazón, y esa fue su venganza”, expresó.

Según relató, después del nacimiento de la menor, la relación con Silvana tuvo constantes altibajos. Aseguró que trató varias veces de construir un hogar con ella, pero que era imposible por los constantes conflictos. A pesar de eso, aguantó muchas cosas por poder estar con su hija.

El padre afirma que ella decía que él era "solo suyo", pero sin amor

Juan Camilo explicó que Silvana tenía comportamientos contradictorios: “Me decía que solo era suyo, pero también me decía que no me amaba y no sentía nada por mí”. En su testimonio, asegura que ella sabía que su mayor debilidad era la niña, y que lo usó en su contra.

Además, indicó que cada vez que viajaba a San Sebastián para ver a la menor, si no estaban juntos, Silvana buscaba incomodarlo: le decía cosas hirientes, le presumía a otros hombres que la iban a recoger y le ponía obstáculos para compartir tiempo con la niña.

“Pasé muchas humillaciones para ver a mi hija”, dijo. Contó que hacía videollamadas, rogaba por verla y que incluso ella casi nunca le permitía llevarla a visitar a su familia, porque según él se volvían “sobreprotectores”.

Silvana Torres no aceptó los cargos en su contra y se le dictó medida de aseguramiento intramural preventiva. Mientras tanto, Juan Camilo agradece el apoyo psicológico que ha recibido por parte de la Alcaldía y el respaldo de quienes han organizado velatones en memoria de su hija.

