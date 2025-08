Papá de Antonella revela su relación con Silvana Torres: “Me restregaba los manes”

Desde la intimidad de su hogar, aún golpeado por la tragedia que marcó su vida, Juan Camilo decidió hablar por primera vez sobre el crimen que conmocionó a Manizales y al país. En entrevista exclusiva con La Patria, el padre de la pequeña Antonella, de apenas dos años, relató cómo fue su vínculo con Silvana Torres, la joven señalada de asesinar a su propia hija.

"Después del nacimiento de mi hija la relación tenía altos y bajos"

En medio del dolor, aseguró que la relación con Silvana estuvo marcada por constantes conflictos, incluso después del nacimiento de su hija. “Después de nacida mi hija, la relación tenía sus altos y bajos”, recordó. “Traté en muchas ocasiones de darle un hogar, pero no fue posible. Le gustaba estar en conflicto y todo eso lo aguanté mucho tiempo por estar con mi hija”.

Aseguró que durante ese tiempo soportó situaciones dolorosas con tal de no alejarse de la menor. “Pasé muchas humillaciones para ver a mi hija. Solo rogaba por verla, por jugar con ella, le hacía videollamadas”, contó.

Incluso, reveló que Torres lo limitaba en su rol como padre: “Muy pocas veces me permitía traerla a estar con mi familia, porque se pasaban de sobreprotectores cuando se trataba de estar con Antonella”.

A lo largo de la conversación, el padre confesó que Silvana usaba el vínculo con su hija como una forma de venganza emocional. “Me decía que solo era suyo, pero también me decía que no me amaba y no sentía nada por mí. Ella sabía que lo único que me mataría en vida era mi hija… y lo hizo”.

Publicidad

Según él, Silvana le decía cosas hirientes cuando él viajaba a verla a San Sebastián. “Me presumía los manes con los que hablaba y que la iban a recoger, trataba de incomodarme siempre”, relató.

Publicidad

A pesar del dolor, Juan Camilo asegura que no guarda rencor. Agradeció el apoyo emocional que ha recibido de parte de la Alcaldía y de las personas que han asistido a las velatones en memoria de su hija. “No siento odio, siento tristeza. Hay mucha gente sufriendo por esto, como la familia de ella y la mía”, concluyó.

Silvana Torres, de 19 años y tres meses, no aceptó los cargos por el asesinato de la niña y un juez le dictó medida de detención intramural preventiva mientras avanza la investigación.

Video que te puede interesar: “Lo hice por rabia”: la perturbadora confesión de Silvana Torres en Manizales