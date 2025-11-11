Mamita denuncia abuso de su bebé de 2 años en jardín del ICBF: “Yo fui quien la vistió”

Una madre en Bogotá encendió las alarmas tras denunciar que su hija de apenas 2 años habría resultado afectada dentro de un jardín infantil adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicado en el barrio Ramajal, localidad de San Cristóbal, al sur de la ciudad.

La mujer asegura que llevó a su pequeña en perfectas condiciones, pero al recogerla notó comportamientos inusuales y decidió llevarla al hospital. Allí, según su testimonio, los médicos le informaron sobre hallazgos físicos y la presencia de una enfermedad que encendió todas las alertas.

“Yo llevé a mi hija en perfecto estado”, relató la madre, quien no dudó en acudir a las autoridades y exigir respuestas. Su hija permanece internada en el Hospital San Blas mientras se adelantan los exámenes y las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con lo que contó la mujer, la situación se dio a conocer el lunes 10 de noviembre, cuando recibió una llamada del jardín. La rectora le pidió acudir al lugar para hablar personalmente y, al llegar, le informó que la menor posiblemente había sido víctima de un hecho grave y que los hechos habrían ocurrido en su casa.

“Yo soy la que la levanto, la visto, la organizo, la llevo al jardín y siempre reviso que todo esté bien. Mi hija no presentó nada antes de entrar al jardín”, aseguró con indignación.Ante la confusión y la falta de respuestas, la madre decidió llamar a la Policía. Dijo que no se movería del lugar hasta que las autoridades tomaran control de la situación.

“Ellos querían salir rápido del tema, pero yo exigí que la niña saliera con acompañamiento policial para que se hiciera todo el procedimiento legal”, explicó en declaraciones entregadas a Noticias Caracol.

La respuesta del ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar emitió un comunicado asegurando que ya se activaron las rutas de atención y se dispuso de personal especializado para acompañar el caso.

No obstante, aclaró que, tras las primeras verificaciones, no se encontró evidencia que confirme que la situación haya ocurrido dentro del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) donde estaba inscrita la menor.

El ICBF explicó que el jardín fue el lugar donde se detectaron las señales de alerta, lo que llevó a activar de inmediato los protocolos de protección para la niña.

“Los presuntos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Desde el ICBF se adelantan todas las acciones necesarias para la verificación de derechos y la atención de la familia”, indicó la entidad.b Asimismo, el instituto reiteró que en sus jardines se mantienen las medidas de prevención establecidas, entre ellas la atención exclusiva por mujeres y la presencia de cámaras de vigilancia en las zonas donde permanecen los niños.