Recién nacido pierde la vida al caer de un cuarto piso; lo cuidaba su hermanita de 5 años

Una tragedia estremeció a la comunidad de Vasilyevo, en la república de Tartaristán, Rusia. Un bebé de apenas 21 días perdió la vida tras caer desde la ventana de un cuarto piso, en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades locales. Según los primeros reportes, la pequeña hermana del recién nacido, de solo cinco años, habría estado involucrada en el suceso.

El caso ha generado conmoción tanto en la región como en los medios internacionales, debido a la corta edad de los involucrados y a la forma en que ocurrieron los hechos. De acuerdo con los informes preliminares, los dos menores quedaron solos por un breve periodo, mientras la madre, según versiones, visitaba a una amiga y el padre se encontraba en su lugar de trabajo.

Minutos después, los vecinos escucharon un fuerte golpe y los gritos de la niña. Al salir a ver qué sucedía, encontraron al bebé en el suelo y llamaron de inmediato a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron rápidamente al lugar, pero lamentablemente solo pudieron confirmar la muerte del pequeño debido a la gravedad de las heridas.

El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal para esclarecer lo ocurrido y determinar si existió negligencia por parte de los padres. Las autoridades informaron que se están examinando las condiciones del hogar y las declaraciones de testigos, además de revisar posibles registros de cámaras de seguridad cercanas al edificio.

Los responsables serían los padres del bebé

En un comunicado oficial, los investigadores explicaron: “Se están evaluando las acciones de los padres que dejaron a los niños sin supervisión, así como otros posibles escenarios. Se investigan todas las circunstancias del incidente para establecer responsabilidades”.

Fuentes locales indicaron que la madre podría enfrentar cargos por negligencia infantil, en caso de comprobarse que el descuido fue determinante en la tragedia. Al mismo tiempo, los especialistas buscan determinar si la niña actuó por accidente o motivada por sentimientos de celos hacia el nuevo integrante de la familia.

El jefe del distrito de Zelenodolsk, Mijaíl Afanasyev, expresó su solidaridad con la familia y pidió a los padres de todo el país redoblar el cuidado con los menores. “Expreso mis condolencias a la familia. Este es un recordatorio de que nunca debemos dejar a los niños pequeños sin supervisión, ni siquiera por unos minutos”, manifestó el funcionario.

Vecinos del edificio señalaron que la familia había mostrado signos de agotamiento por las exigencias del recién nacido, pero no se conocían antecedentes de conflictos ni denuncias previas. Aun así, el impacto del caso ha generado un debate sobre la falta de acompañamiento y las condiciones de cuidado en hogares con varios hijos pequeños.

Mientras la comunidad intenta asimilar lo ocurrido, las autoridades forenses continúan recolectando pruebas para esclarecer el hecho. Se prevé que los resultados de las pericias sean determinantes para definir si la madre enfrentará sanciones legales.

