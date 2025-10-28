Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
AÍDA MERLANO PARA A SU EX
DESCUENTOS EN TU LIQUIDACIÓN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Recién nacido pierde la vida al caer de un cuarto piso; lo cuidaba su hermanita de 5 años

Recién nacido pierde la vida al caer de un cuarto piso; lo cuidaba su hermanita de 5 años

El bebé de 21 días fue arrojado por su hermana de cinco años mientras estaban sin supervisión. Las autoridades investigan posible negligencia de los padres.