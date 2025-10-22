Bebé de dos meses fue arrojado a canal por niño de seis en hogar del ICBF; quedó en video

La tragedia que hoy tiene en alerta a Cali comenzó dentro de un hogar del ICBF donde, según las autoridades, se encontraban cerca de 90 niños bajo cuidado institucional. Allí, un bebé de apenas dos meses fue hallado sin vida en un canal de aguas residuales, luego de desaparecer de la salacuna.

Todo quedó grabado en cámaras de seguridad que, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, muestran a un niño de seis años ingresando al área donde dormían los bebés.

En cuestión de minutos, el menor tomó al recién llegado y lo llevó fuera del lugar destinado para los lactantes. La secuencia continúa hasta que el pequeño de seis años llega a una cuneta dentro del mismo predio, donde habría dejado al bebé.

Horas después, al notar su ausencia, el personal del hogar inició la búsqueda. Fue entonces cuando encontraron al bebé en el canal de aguas residuales y lo trasladaron a la clínica Valle del Lili, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Según el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el bebé había sido trasladado a esa institución junto al niño de seis años hacía alrededor de 45 días. Ambos estaban allí debido a procesos familiares en curso con el ICBF.

“Los padres llevan un proceso con el instituto, por eso los menores fueron ubicados en el hogar de paso”, explicó.

El hecho quedó registrado en video

El coronel Jairo Sanabria, jefe de Servicios Especiales de la Policía Metropolitana, confirmó que el video evidencia cómo fue el desplazamiento del bebé fuera de la salacuna. “El infante de seis años lo toma y lo lleva hasta el sitio, hasta una cuneta al interior de la institución”, detalló.

Las primeras valoraciones médicas apuntan a que el bebé habría sufrido un trauma craneoencefálico. Sin embargo, las investigaciones siguen en curso para determinar las causas exactas y posibles fallas en los protocolos de vigilancia dentro del hogar.

La abuela de una de las niñas internas en el lugar expresó su preocupación ante los medios. “Temor siento, y mucho. Si le pasó a ese bebé, uno no sabe qué pueda pasar con los demás niños. Esto tiene a todas las familias angustiadas”, dijo.

Por su parte, la fundación donde ocurrió el hecho emitió un comunicado asegurando que asumirá la responsabilidad que determinen las autoridades y reiteró su compromiso con la transparencia. “Nada podrá mitigar la profunda tristeza por lo ocurrido, pero colaboraremos plenamente con la investigación”, señaló la entidad.

