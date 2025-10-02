Mamá de bebé fallecido en La Calera encontró una pista en la lonchera; ¿jardín miente?

Hay consternación y varias dudas frente a los extraños hechos en los que un bebé de 11 meses perdió la vida mientras se encontraba bajo el cuidado de un hogar infantil informal, ubicado en el municipio de La Calera.

Los hechos ocurrieron en la mañana del lunes 29 de septiembre cuando la señora Mildred Narváez, mamá del bebé, recibió una llamada por parte de las directivas del centro infantil advirtiéndole que su pequeño estaba siendo trasladado de urgencia a un centro médico; sin embargo, cuando la mujer llegó al hospital Divino Salvador los médicos le informaron que el bebé había fallecido.

En medio del dolor por la pérdida de su hijito la mujer ha sacado fuerzas para hablar con medios de comunicación y exigir que se investigue a fondo lo ocurrido con el menor de edad, ya que según denuncia, hay algunas inconsistencias entre la versión que han entregado las directivas del jardín y el reporte del hospital que indica que el niño llegó sin signos vitales.



Pero más allá de esto, la mamá de Liam, como se llamaba el bebé, ha hecho otros hallazgos que aumentan la duda sobre cómo ocurrieron en realidad los hechos de los que el jardín asegura que se trató de un accidente en el que el pequeño habría broncoaspirado.

Pues en diálogo con Noticias RCN Mildred Narváez contó que una de las primeras versiones que le dio el jardín es que "él bebé está en reanimación porque broncoaspiró por comer mucho"; sin embargo esta versión no convenció a la mujer quien insiste en que posiblemente pasó algo más con su hijito.

Y es que en medio de su desespero por conocer cómo se dio el ahogamiento de Liam, la mamá reveló que el jardín posiblemente estaría ocultando información ya que ella ha encontrado pistas que irían en contravía con el relato de las profesoras y que su hijito no habría comido al momento de broncoaspirar.

Según cuenta la mujer, después de los hechos en que se confirmó el deceso del niño, las profesoras le entregaron las pertenencias de su bebé y al revisar la lonchera se llevó la sorpresa de que todos los alimentos estaban allí. "Tenía su tetero completo, tenía su fruta sin comer; entonces ¿qué le dieron?", reclama la dolorida madre que no comprende por qué le dicen que su hijo se ahogó de tanto comer cuando la lonchera estaba completa.

"¿Qué fue lo que le pasó al niño? ¿Cómo solamente me van a decir que al niño le pasó eso porque comió mucho si tenía su tete completo y su fruta sin comer?", insiste en preguntar la señora Mildred quien no acepta la versión del jardín.