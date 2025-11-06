Niños encerrados y solos en Bogotá: policía retira reja para rescatarlos

Dos menores habitantes de un hogar en la localidad de Ciudad Bolívar fueron localizados solos, encerrados y sin la vigilancia de un adulto responsable.

Los hechos se registraron en un barrio Villa de los Alpes, tras una alarma emitida por vecinos del sector, las autoridades atendieron este llamado de la comunidad que permitió el denunció de los fuertes llantos que provenían de un hogar.

Los menores tenían edades de aproximadamente 3 y 6 años, según el informe que entregaron los agentes desplegados por Policía Metropolitana de Bogotá.



La vivienda estaba cerrada con llave y pasador, lo que dificultó el acceso inicial, sin embargo, tras remover una reja, las autoridades lograron ingresar.

En el operativo colaboró además el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que apoyó en la parte técnica de ingreso a la residencia.

Las personas, alertaron al 123 luego de percibir que los pequeños no estaban acompañados y que su llanto persistía sin interrupción, afortunadamente, el sistema de protección ciudadano se encargó de responder a este llamado.

Una vez dentro del domicilio, los agentes efectuaron valoraciones rápidas de salud física y emocional de los menores, para luego ponerlos bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mientras avanza la investigación sobre los responsables.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá reiteró que no dudará en aplicar los mecanismos legales para procurar garantías y seguridad en estos casos.

Además, la Policía se engargó de emitir un llamado urgente a madres, padres, cuidadores y comunidad: los niños tienen derecho a un entorno seguro, a atención y acompañamiento de adultos.

Los vecinos colaboraron con el reporte oportuno y se logró tomar acción sobre los hechos a tiempo.

Apesar de que en este caso, la respuesta fue rápida, deja interrogantes en la comunidad sobre las condiciones del hogar y los mecanismos de protección preventiva que operan en zonas como Ciudad Bolívar.

La situación deberá dar paso a la fase de identificación de los progenitores o quienes debieran estar al cuidado de los niños, para que se determine si hubo negligencia, abandono o simplemente una circunstancia de emergencia.

En tanto, los menores permanecen bajo amparo institucional mientras se restablecen sus derechos y se garantiza su bienestar.

