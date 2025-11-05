Los años de cárcel que podría enfrentar Juan Carlos Suárez pese declararse inocente

El proceso judicial contra Juan Carlos Suárez Ortiz avanza con fuerza luego de la audiencia de imputación realizada este 5 de noviembre en Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de homicidio con circunstancias de agravación, tras la muerte del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de Los Andes, quien perdió la vida luego de una fuerte golpiza ocurrida la madrugada del 31 de octubre, tras salir de una fiesta de Halloween en Chapinero.

Durante la diligencia, que inició a las 9 de la mañana ante el Juzgado 37 Penal con Función de Control de Garantías, el juez José Alejandro Hofmann escuchó los argumentos del ente acusador, que señaló a Suárez como coautor de los hechos ocurridos en la calle 64 con carrera 14, donde las cámaras de seguridad captaron la agresión.



A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas, que incluyen videos y testimonios de testigos, el joven de 27 años no aceptó los cargos, argumentando su inocencia y asegurando que no participó en la golpiza. La defensa pidió más tiempo para analizar los elementos presentados por la Fiscalía antes de considerar un preacuerdo o aceptación parcial de los hechos.

¿Cuántos años de cárcel podría pagar Juan Carlos Suárez?

Según la Fiscalía, el delito imputado tiene un agravante importante: la víctima habría sido atacada en condición de indefensión, lo que eleva considerablemente la sanción. El juez Hofmann explicó que la condena por este tipo de homicidio puede ir entre 480 y 600 meses de prisión, es decir, entre 40 y 50 años de cárcel.

Sin embargo, también aclaró que, si el procesado hubiera aceptado los cargos durante la imputación, la pena podría reducirse hasta en un 50 %, quedando entre 20 y 25 años. Esa posibilidad ya no aplica de momento, pues Suárez optó por mantener su declaración de inocencia, lo que significa que enfrentará un juicio más largo y con menos beneficios judiciales.

Confesión sobre Juan Carlos Suárez que daría giro a caso de Jaime Esteban

Durante la audiencia, la Fiscalía insistió en que existen pruebas sólidas que vinculan directamente a Suárez con los hechos. “El procesado fue identificado en los videos y reconocido por testigos presenciales. La víctima se encontraba en clara desventaja al momento del ataque”, aseguró el fiscal del caso.

Por ahora, el acusado permanecerá bajo detención preventiva, mientras el juez de garantías define si le otorga o no una medida de aseguramiento. La próxima audiencia está programada para este jueves 6 de noviembre a las 9 de la mañana, donde se decidirá si Suárez continuará el proceso privado de la libertad.