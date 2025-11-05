Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ACCIDENTE MORTAL DE MOTOCICLISTAS
JUAN SUÁREZ SE DECLARA INOCENTE
SUBSIDIOS CAFAM
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / VIDEO: Momento en que Juan Carlos Suárez se declara inocente en muerte de Jaime Moreno

VIDEO: Momento en que Juan Carlos Suárez se declara inocente en muerte de Jaime Moreno

Juan Carlos Suárez Ortiz, el único detenido por la muerte de Jaime Esteban Moreno, universitario de Los Andes, optó por declararse inocente durante la audiencia de imputación.