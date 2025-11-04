Amigo de Jaime Esteban Moreno revela lo que gritó la mujer que provocó la golpiza

La noche que debía ser de fiesta terminó con la vida de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, quien perdió la vida después de ser golpeado en las calles de Bogotá.

Su amigo, Juan David, fue quien trató de ayudarlo en medio de los sucesos y entregó a la Fiscalía un relato acerca de los detalles de lo que pasó esa madrugada.

Según contó el joven, ambos habían salido de un bar en Chapinero luego de una celebración entre compañeros. Todo parecía tranquilo, hasta que un grupo de personas comenzó a señalarlos en una tienda cercana.

“Una muchacha vestida de azul empezó a gritar que era él, que ese era el de la discoteca. En ese momento traté de ponerme en medio para evitar que siguieran con los insultos”, relató Juan David.

Además Juan David relató que uno de los implicados, con la cara pintada de rojo, lanzó la amenaza diciendo: “Desaparezca de mi vista o los voy a cascar”. Segundos después, Jaime recibió varios golpes que lo dejaron en el suelo, inconsciente, explicó.

Juan David intentó levantarlo, pero al parecer ya era tarde, “Vi a mi amigo ensangrentado, botaba sangre por la nariz y la boca. Pedí ayuda y un vigilante me colaboró para llamar a la Policía”, contó.

El testimonio conmovió a los investigadores y dio pie al debate sobre la seguridad en las zonas de rumba de la capital.

Videos de cámaras de seguridad muestran el momento de la agresión y cómo el joven fue atacado antes de ser trasladado a un hospital, donde perdió la vida.

El dueño del bar Before Club, Andrés Solano Bautista, lamentó lo ocurrido y pidió unión entre las autoridades, los empresarios de la noche y la comunidad. “Esto es una derrota para todos. Necesitamos que la noche sea un espacio seguro para disfrutar sin miedo”, expresó.

La Fiscalía avanza con el proceso judicial contra uno de los implicados, estudiante de la misma universidad, mientras se busca al segundo agresor que escapó. La familia de Jaime Esteban exige justicia y clama para que su historia no se repita.

