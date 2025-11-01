Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ACCIDENTE MORTAL DE MOTOCICLISTAS
FALLECE ESTUDIANTE EN HALLOWEEN
15 AÑOS: CASO COLMENARES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Filtran video del momento en el que estudiante de Los Andes recibe fuerte golpiza

Filtran video del momento en el que estudiante de Los Andes recibe fuerte golpiza

Se filtró el video de la riña que tuvo Jaime Esteban Moreno, antes de perder la vida este 31 de octubre en la ciudad de Bogotá.

VIDEO: Así fue la riña que acabó con la vida de Jaime Esteban Moreno en la noche de Halloween
VIDEO: Así fue la riña que acabó con la vida de Jaime Esteban Moreno en la noche de Halloween
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de nov, 2025