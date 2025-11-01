Filtran video del momento en el que estudiante de Los Andes recibe fuerte golpiza

El fallecimiento del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno conmocionó al país, debido a que el joven recibió muchos golpes antes de perder la vida, esto por parte de cuatro personas que lo estuvieron persiguiendo después de salir de una fiesta.

Por lo cual, se conoció un video por parte de 'W Radio', donde se observa a un grupo de jóvenes peleando en una esquina de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá. Durante las imágenes se observa a tres hombres en la escena y también se logra ver a Jaime Esteban Moreno.

Así fueron detenidos los presuntos agresores de Jaime Esteban Moreno tras Halloween



Posteriormente, llegan a la riña dos mujeres, quienes fueron capturadas horas más tarde, y al parecer, el agresor huyó del lugar dejando a la víctima tendida en plena esquina. Momentos antes de que llegaran las autoridades a la escena.

Según el informe de las autoridades, los agresores de Jaime Esteban Moreno Jaramillo fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, quienes se encuentran a disposición de las autoridades y se confirmó que estos no tenían antecedentes penales.

¿Cómo falleció Jaime Esteban Moreno?

Jaime Esteban Moreno ingresó a urgencias del Hospital Chapinero en la madrugada del 31 de octubre, siendo llevado al centro asistencial por la Policía Nacional y un acompañante. Y tras una valoración médica, se le diagnosticó un trauma craneoencefálico severo, por lo cual fue remitido a un lugar especializado.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. ordenó su traslado inmediato al Hospital Simón Bolívar, un centro de alta complejidad. Donde, Jaime Esteban Moreno ingresó al servicio de neurocirugía y posteriormente atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Hermano de Colmenares rompe el silencio sobre fallecimiento de Jaime Esteban Moreno Jaramillo

Pese a los esfuerzos del personal médico, el joven entró en paro cardiorrespiratorio durante su estancia en la UCI. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por el personal asistencial, Jaime Esteban Moreno falleció la noche del 31 de octubre.

La Subred Norte expresó sus condolencias y se puso a disposición de las autoridades para suministrar la información requerida. Por otro lado, el coronel Jorge Arizal, comandante de la Policía de Barrios Unidos, confirmó la captura de tres presuntos agresores en el mismo lugar del hecho.

Sumado a esto, la Universidad de Los Andes también se pronunció al respecto y comentó que entregará toda la información pertinente para este caso, además se lamentó por la pérdida de Jaime y le mandó un mensaje de solidaridad a toda la familia del joven estudiante de Ingeniería.