Así fueron detenidos los presuntos agresores de Jaime Esteban Moreno tras Halloween

Las autoridades identificaron y capturaron a tres personas presuntamente relacionadas con la agresión que terminó con la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes.

Entre los detenidos se encuentran dos mujeres, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, y un hombre colombiano llamado Juan Carlos Suárez Ortiz, quienes hasta el momento no registran antecedentes penales.

Los primeros reportes indican que los detenidos fueron señalados por testigos presentes durante la celebración de Halloween en la que ocurrió el hecho. Las autoridades los pusieron a disposición de la Fiscalía y actualmente se encuentran en proceso de imputación mientras se recopilan más pruebas que determinen su grado de participación en la agresión.



Detalles de la captura de los presuntos implicados del caso de Jaime Esteban Moren

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, la detención de los implicados se logró gracias a la descripción de testigos y videos de seguridad del lugar de los hechos. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para iniciar el proceso de judicialización. Inicialmente, se les imputó el delito de lesiones personales, pero con el fallecimiento de Moreno, el caso pasó a investigarse como homicidio.

Las autoridades explicaron que se busca determinar la responsabilidad de cada uno y si hubo intención directa de causar daño, o si la agresión se produjo en medio de un altercado que escaló de forma inesperada.

Reacciones de la comunidad ante la agresión de Jaime Esteban Moreno

La captura de los presuntos responsables generó atención mediática y social, especialmente por la coincidencia de la fecha, ya que ocurrió durante una celebración de Halloween, y por las similitudes con el caso de Luis Andrés Colmenares, también estudiante de Los Andes que murió en circunstancias poco claras durante otra noche de fiesta.

Familiares y amigos del joven exigieron justicia y un seguimiento riguroso del proceso judicial. La universidad también emitió un comunicado expresando su solidaridad y reafirmando su compromiso con la seguridad de los estudiantes.

La Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) continúan recopilando testimonios, videos y evidencias que permitan esclarecer el papel de cada uno de los detenidos. Se espera que en los próximos días se determine si los implicados enfrentan cargos adicionales o medidas cautelares más estrictas, mientras el caso mantiene en alerta a la comunidad universitaria y a la sociedad bogotana.

