Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: RESTRICCIONES A MOTOCICLISTAS
FALLECIÓ MARÍA JOSÉ ARDILA
LINDA PALMA, DELICADA CONFESIÓN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Papá de Colmenares confiesa su fuerte petición a Dios en contra de involucrados en el caso

Papá de Colmenares confiesa su fuerte petición a Dios en contra de involucrados en el caso

Luego de quince años sin respuestas judiciales en el Caso Colmenares, el señor Luis Alonso Colmenares reafirma su búsqueda de justicia y exige que quienes tengan responsabilidad afronten su destino.