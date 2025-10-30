Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Le quitan la vida a vocalista de reconocida banda de regional mexicano; frente a su familia

Le quitan la vida a vocalista de reconocida banda de regional mexicano; frente a su familia

El vocalista perdió la vida dentro de una vivienda en Guanajuato. Su agrupación y seguidores le rindieron homenaje con emotivos mensajes.

Muere Juan Luis Martínez El Bosho, vocalista de Grupo Dorado de Abasolo
/Foto: Facebook: Grupo Dorado de Abasolo
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 30 de oct, 2025