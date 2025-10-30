Le quitan la vida a vocalista de reconocida banda de regional mexicano; frente a su familia

El mundo del regional mexicano está de luto. Juan Luis Martínez, mejor conocido como “El Bosho”, vocalista del Grupo Dorado de Abasolo, falleció de manera repentina en Guanajuato, dejando una huella profunda entre sus compañeros y fanáticos que lo seguían en cada presentación.

La noticia fue confirmada por la propia agrupación a través de sus redes sociales, donde compartieron una fotografía del cantante acompañada de un mensaje de despedida que conmovió a cientos de seguidores:

“Vuela alto, hermano. Nos dejas un gran vacío, pero sabemos que ahora estás cantando en un escenario más fregón.” El hecho ocurrió la noche del domingo 26 de octubre en una vivienda ubicada en la calle Libertad, del barrio Los Pirules, en el estado de Guanajuato. De acuerdo con los reportes iniciales, Juan Luis Martínez se encontraba acompañado de su familia y allegados cuando fue sorprendido por un ataque que terminó con su vida.

Puedes leer: Hermana de B King comparte emotivo mensaje sobre el cantante: "Hay días de días"

Publicidad

Horas más tarde, las autoridades locales confirmaron su fallecimiento, y desde ese momento, los mensajes de apoyo hacia su familia no han parado. En redes sociales, los fans han expresado su tristeza y agradecimiento por la música que “El Bosho” dejó en cada escenario.

Puedes leer: VIDEO: Jessi Uribe es pillado dándole un beso a otra mujer, a pocos días del nacimiento de su hija

Publicidad

El Grupo Dorado de Abasolo, conocido por su estilo dentro del género regional, organizó una misa en su memoria el 29 de octubre, invitando a sus seguidores a acompañarlos en este momento tan difícil. “Gracias por todas tus canciones y tu entrega en el escenario”, fue una de las frases más repetidas entre los comentarios de quienes lo admiraban.

Juan Luis Martínez era reconocido por su voz potente y su carisma. En cada presentación, “El Bosho” transmitía alegría y cercanía con su público, lo que lo convirtió en uno de los integrantes más queridos de la agrupación. Aunque su carrera fue corta, su legado musical seguirá presente en cada tema que interpretó junto a Grupo Dorado de Abasolo.

Hasta el momento, las autoridades estatales continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. No se reportan capturas ni mayores avances sobre el caso.

Mientras tanto, sus compañeros de banda y seres queridos mantienen viva su memoria con los temas que grabó y las presentaciones que marcaron su paso por la música. “El Bosho” deja tras de sí no solo su voz, sino también el cariño de quienes lo conocieron en los escenarios y fuera de ellos.

Muere Juan Luis Martínez El Bosho, vocalista de Grupo Dorado de Abasolo 4zou3y62

Publicidad