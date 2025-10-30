VIDEO: Jessi Uribe es pillado dándole un beso a otra mujer, a pocos días del nacimiento de su hija

El reconocido cantante Jessi Uribe volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales al publicar un video en su cuenta de Instagram, donde mostró un resumen de cómo fue su más reciente concierto en Caracas, Venezuela. Donde, los usuarios de redes sociales prestaron su atención en un detalle de la pieza audiovisual.

Durante el video publicado, se observó el momento exacto en que Jessi Uribe subió al escenario a una mujer identificada como Flor para presentar su propia versión de 'Coqueta'. Se conoció que esta mujer disfrutó el espectáculo, dado que no solo bailó junto al colombiano, sino que también tuvo un acercamiento a él que generó todo tipo de reacciones.

"Flor, te quiero cantar algo", le dijo Jessi Uribe a su fanático luego de preguntarle su nombre. Segundos después de mantener contacto visual con la admiradora, el músico extendió sus labios, dándole autorización para que se acercara a él y lo besara por menos de un segundo.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales al beso de Jessi Uribe?

Una vez se conoció esta publicación los seguidores de Jessi Uribe reaccionaron con humor y le llegaron a preguntar al artista sobre la reacción que tendría Paola Jara, cuando se enterara de lo que hace con sus fanáticas, en especial que está cerca de dar a luz de su niña.

"Quedé en shock. Paola, no lo vayas a regañar porfa", escribió una joven en la red, a lo que él contestó: "Ojalá que no". Sumado a esto, los cibernautas hicieron comentarios como: “Flor no va dormir por unos días”, “Ella quiso ser feliz y él la ayudó”, entre otros resaltando sobre una reacción de su esposa.

Recordemos que la esposa de Jessi Uribe, Paola Jara, se encuentra atravesando sus últimos momentos de embarazo. Tanto es así que la cantante de 2 años se tuvo que retirar parcialmente de los escenarios, debido a que busca concentrarse 100% en el nacimiento de la bebé.

Por lo cual, hace algunas semanas Paola Jara reveló que vivió momentos muy difíciles tras la pérdida de dos bebés, antes de su embarazo actual. La cantante confesó que fueron golpes emocionales muy duros, al punto que solo su círculo más cercano conocía lo sucedido.

