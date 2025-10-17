VIDEO: Paola Jara recuerda con nostalgia a sus dos bebés fallecidas: "Cuesta asimilar"

Una de las artistas más reconocidas en estos momentos es Paola Jara, quien está pasando por uno de los momentos más brillantes de su carrera y a nivel personal. Además que está a portas de tener su primer hijo con su esposo Jessi Uribe, momento que la artista esperaba con todo su corazón.

De igual forma, la artista sabe que a sus 42 años debe tener cuidados especiales, debido a que en su edad existen riesgos que si no se toman con atención, pueden desencadenar en graves consecuencias, situación que no es ajena para la cantante debido a que ya perdió dos niños previamente.

Recordemos que el nacimiento de su hija Emilia está programado para el mes de noviembre, por lo que tuvo que dejar parcialmente la música para dedicarle tiempo a su bebé y a ella misma, tanto es así que su presentación en Chile con Jessi Uribe fue la última en esta temporada.

¿Cómo fueron las dos pérdidas de Paola Jara?

Por medio de un video en sus redes sociales, Paola Jara reveló que vivió momentos muy difíciles tras la pérdida de dos bebés, antes de su embarazo actual. La cantante confesó que fueron golpes emocionales muy duros, al punto que solo su círculo más cercano conocía lo sucedido.

“La verdad, tengo que decir que a veces me cuesta asimilarlo. Aunque sí planeamos tener hijos, pasó en el momento en el que con Jessi nos habíamos sentado a conversar y habíamos dicho que ya no intentáramos más porque yo llevaba dos años sin planificar y ya habíamos tenido dos pérdidas. Fue algo muy doloroso”, expresó.

Sumado a esto, Paola compartió las emociones que tuvo al sentir los síntomas de estar nuevamente embarazada. Hecho que la impresionó bastante, debido a que en esos momentos se encontraba planificando y está situación la tomó de sorpresa.

“La verdad, casi me desmayo, fue como entrar en shock porque ya habíamos dicho que no, entonces yo ya había dicho que me iba a poner superfitness, pero esos fueron los planes de Dios. Definitivamente, no es cuando queramos, sino cuando Dios quiera”, comentó Paola Jara.

Gracias a este video, miles de sus seguidores resaltaron la lucha que tuvo Paola Jara y resaltaron que la vida es hermosa por brindarle esta oportunidad después de mucho tiempo, agregando que esperan que el nacimiento de Emilia suceda de manera natural y sin ningún tipo de complicaciones.

