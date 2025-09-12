IMÁGENES: Baby shower de Paola Jara y Jessi Uribe, lleno de lujos y figuras de la música

La música popular colombiana está de plácemes, y no precisamente por un nuevo éxito en las listas, sino por una noticia que ha colmado de alegría a sus seguidores: Paola Jara y Jessi Uribe han celebrado el baby shower de su primera hija, Emilia.

El evento fue descrito como "muy lindo y lujoso" por medio de las redes sociales, los artistas reunieron a sus seres queridos en una atmósfera de pura felicidad y expectativa, marcando un hito más en la emocionante trayectoria de esta mediática pareja.

El ambiente del baby shower fue sencillamente espectacular. Los invitados lucieron un código de vestimenta en tono beige, que armonizaba a la perfección con la delicada decoración.

Paola Jara, radiante y emocionada, compartió un video en sus historias de Instagram, invitando a sus fanáticos a preguntar qué querían ver de la celebración.

La futura mamá expresó su inmenso entusiasmo por la llegada de su bebé, publicando un emotivo mensaje: "Pronto en nuestros brazos mi pedacito de cielo! Vas a ser muy amada y prometo protegerte de todo 🥹❤️‍🔥 Mi Vida entera en un video 😍"

Una declaración que resonó con la alegría de miles de seguidores, quienes compartieron su felicidad por esta gran bendición.

La lista de asistentes estuvo a la altura del estrellato de la pareja, con nombres destacados del gremio musical como Arelys Henao, Francy y Que Cárdenas, quienes se unieron a la celebración.

La pareja se mostró exultante, compartiendo risas y momentos inolvidables con su familia y amigos. Paola Jara, con su característico sentido del humor, hizo un comentario gracioso en sus historias, bromeando sobre el descontrol de la fiesta: "todo se salió de control en el Baby shower y que las tías de Emilia se emborrachan".

Pero más allá de las anécdotas, el amor entre Paola y Jessi fue palpable, con un video muy amoroso en el que se les veía bailando, acompañado por la tierna frase: "Esta y mil vidas más contigo. Te amo".

Y como no podía ser de otra manera, siendo dos de los artistas más importantes del género, la pareja deleitó a los presentes con una canción cantada a dúo.

¿A qué edad será mamá Paola Jara?

La noticia del embarazo de Paola Jara, su primer hijo a sus 42 años, y el quinto para Jessi Uribe, fue confirmada públicamente por la pareja durante la celebración del Día del Padre, mediante un conmovedor video en redes sociales.

Esta revelación siguió a una primicia de la presentadora Mary Méndez en el programa 'La Red', quien había adelantado que Paola tenía tres meses de embarazo, afirmando: "Paola Jara está embarazada, esta vez sí es cierto".

La cantante paisa compartió detalles inéditos sobre cómo se enteró de su embarazo en una entrevista para el programa 'Se Dice de Mí'. La sorpresa llegó justo antes de una presentación en Estados Unidos junto a Jessi Uribe.

A pesar de usar métodos anticonceptivos, Paola notó un retraso de tres o cuatro días en su ciclo menstrual. Sus nervios la llevaron a insistir en hacerse una prueba de embarazo, la cual resultó positiva en el baño, minutos antes de subir al escenario: "No te imaginas cómo logré cantar ese día".

Jessi Uribe, por su parte, confesó que la noticia fue "inesperada, pero muy bonita", ya que habían dejado de insistir en la idea de tener hijos tras la dolorosa pérdida de su primer bebé juntos, confiando en que "Dios sabe cuándo y cómo".

Actualmente, Paola reveló en un video de Instagram que se encuentra en su sexto mes de gestación, y que la llegada de su "pollito" está prevista en aproximadamente tres meses. A pesar de confesarse "un poco más" cansada, Paola se siente "poderosa y llena de vida" y su amor por la música la mantiene firme en los escenarios.

Su romance, que inició en 2019, estuvo bajo el escrutinio público, especialmente por la controversia que rodeó la separación de Jessi con Sandra Barrios, madre de sus cuatro hijos, inmortalizando la frase "Sandrita, yo se lo cuido".

A pesar de las críticas, la pareja consolidó su amor, sellándolo con una espectacular boda en Medellín en mayo de 2022. Tras una lujosa luna de miel en Emiratos Árabes Unidos, hoy celebran la llegada de su primera hija juntos.

La cuenta regresiva comenzó para Paola Jara y Jessi Uribe, y con este baby shower de ensueño, la espera por Emilia se hace aún más dulce y emocionante, prometiendo una nueva estrella en el firmamento de la música popular colombiana.

