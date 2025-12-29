Niña de cuatro años pierde la vida tras caer de un caballo en restaurante campestre

En un restaurante campestre del corregimiento de La Torre, en la zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca, una niña de cuatro años perdió la vida mientras realizaba una actividad recreativa del establecimiento este pasado 27 de diciembre, hecho que generó conmoción y preocupación entre los asistentes.

Según información del medio de comunicación Pulzo, afirmó que la menor se encontraba junto a sus familiares pero decidió sumarse a un paseo con caballo. De igual forma, se conoció que presuntamente iba acompañada por una persona experta, durante el recorrido el animal se habría inquietado y no tuvo control, lo que provocó la caída de la menor.

Puedes leer: La millonaria multa que conductor deberá pagar por ir en contravía por túnel del Tolima



De igual forma, otros medios señalaron que la joven quedó muy cerca del animal al punto que este pudo pisarla, lo que habría ocasionado heridas extremas. Las personas que se encontraban cerca del lugar intentaron socorrerla y llevarla a un centro asistencial, sin embargo, esta perdió la vida antes de ser atendida.



Tras darse este caso, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía del Valle del Cauca, tomó el caso de forma inmediata con el fin de determinar cómo se produjo el accidente.

“Se presentó un lamentable accidente en el cual una menor de cuatro años de edad perdió la vida tras la caída de un semoviente. Los hechos son motivo de investigación por parte de la seccional de investigación criminal.” Destacó las autoridades.

La Policía del Valle adelanta la investigación por la muerte de una niña de cuatro años, tras sufrir un accidente durante una actividad recreativa con un caballo en un restaurante campestre. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/oWhlHUIP6m — Revista Semana (@RevistaSemana) December 28, 2025

Comunicado del restaurante tras el accidente de la niña

Ante la gravedad de lo ocurrido, el restaurante ´La Tinaja Restaurante´ se pronunció oficialmente a través de sus redes sociales, y en un comunicado, expresó su profundo dolor por el accidente. Así mismo, explicó que colaborará con las autoridades pertinentes para las respectivas investigaciones.

Publicidad

Puedes leer: Confirman primer caso de gripe H3N2 en Medellín: esto es lo que se sabe

“Con profundo dolor lamentamos el trágico incidente ocurrido el día de ayer en el Restaurante La Tinaja. Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a las familias y personas afectadas. Acompañamos su dolor y nos unimos al sentimiento de tristeza en este momento tan difícil”, señala el texto en redes sociales.

Publicidad

Sumado a lo anterior, el establecimiento afirmó que desde el primer momento decidieron colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. De igual forma, hizo un llamado para manejar la información con respeto y prudencia.

Una vez se conoció este comunicado, los usuarios en redes sociales se pronunciaron sobre este caso. La mayoría de comentarios, las personas muestran sus condolencias sobre el caso de la niña, mientras que otros señalan los riesgos de los caballos para este tipo de actividades.