Niña de cuatro años pierde la vida tras caer de un caballo en restaurante campestre

El suceso es investigado por las autoridades, mientras el restaurante aseguró que brindará apoyo a las entidades competentes para esclarecer esta situación.

Niña de cuatro años cae de un caballo y pierde la vida
Niña de cuatro años pierde la vida tras caer de un caballo en restaurante campestre, imagen de referencia
Foto: imagen generada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

En un restaurante campestre del corregimiento de La Torre, en la zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca, una niña de cuatro años perdió la vida mientras realizaba una actividad recreativa del establecimiento este pasado 27 de diciembre, hecho que generó conmoción y preocupación entre los asistentes.

Según información del medio de comunicación Pulzo, afirmó que la menor se encontraba junto a sus familiares pero decidió sumarse a un paseo con caballo. De igual forma, se conoció que presuntamente iba acompañada por una persona experta, durante el recorrido el animal se habría inquietado y no tuvo control, lo que provocó la caída de la menor.

De igual forma, otros medios señalaron que la joven quedó muy cerca del animal al punto que este pudo pisarla, lo que habría ocasionado heridas extremas. Las personas que se encontraban cerca del lugar intentaron socorrerla y llevarla a un centro asistencial, sin embargo, esta perdió la vida antes de ser atendida.

Tras darse este caso, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía del Valle del Cauca, tomó el caso de forma inmediata con el fin de determinar cómo se produjo el accidente.
“Se presentó un lamentable accidente en el cual una menor de cuatro años de edad perdió la vida tras la caída de un semoviente. Los hechos son motivo de investigación por parte de la seccional de investigación criminal.” Destacó las autoridades.

Comunicado del restaurante tras el accidente de la niña

Ante la gravedad de lo ocurrido, el restaurante ´La Tinaja Restaurante´ se pronunció oficialmente a través de sus redes sociales, y en un comunicado, expresó su profundo dolor por el accidente. Así mismo, explicó que colaborará con las autoridades pertinentes para las respectivas investigaciones.

“Con profundo dolor lamentamos el trágico incidente ocurrido el día de ayer en el Restaurante La Tinaja. Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a las familias y personas afectadas. Acompañamos su dolor y nos unimos al sentimiento de tristeza en este momento tan difícil”, señala el texto en redes sociales.

Sumado a lo anterior, el establecimiento afirmó que desde el primer momento decidieron colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. De igual forma, hizo un llamado para manejar la información con respeto y prudencia.

Una vez se conoció este comunicado, los usuarios en redes sociales se pronunciaron sobre este caso. La mayoría de comentarios, las personas muestran sus condolencias sobre el caso de la niña, mientras que otros señalan los riesgos de los caballos para este tipo de actividades.

