¿Sabes si puedes votar en Corferias este 8 de marzo? Consulta fácil y rápida

Si estás pensando en las elecciones al Congreso del 8 de marzo de 2026 y te preguntas si puedes votar en Corferias, hay algo clave que debes saber desde ya: no todos los ciudadanos pueden hacerlo en ese lugar. Corferias funciona como un puesto especial, conocido como “puesto censo”, y solo está habilitado para un grupo específico de personas.

Esto significa que no puedes llegar a Corferias solo porque te queda más cerca, porque estás lejos de tu puesto habitual o porque te parece más cómodo. En Colombia, el voto se ejerce únicamente en el lugar donde tienes inscrita tu cédula.

Quiénes sí pueden votar en Corferias

Tú solo podrás votar en Corferias si cumples con alguna de estas dos condiciones:



Cédulas nunca inscritas: Personas cuya cédula fue expedida en Bogotá entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003 y que nunca han inscrito su documento en otro puesto de votación.

Inscripción previa en Corferias: Ciudadanos que realizaron el trámite de inscripción específicamente para votar en Corferias antes de la fecha límite, que para las elecciones al Congreso fue el 8 de enero de 2026.

Si no estás dentro de estos grupos, Corferias no aparecerá como tu lugar de votación.

Lo que no te permite votar en Corferias

Hay una confusión muy común: creer que puedes votar allí solo porque tu puesto habitual queda lejos o porque ese día te encuentras en otra zona de la ciudad. Eso no es posible.

No puedes votar en Corferias si:



Estás lejos de tu puesto asignado

No hiciste la inscripción allí

Tu cédula ya está registrada en otro lugar

Solo buscas un punto “más rápido”

El material electoral se organiza por mesa y por puesto específico. Eso quiere decir que tus tarjetas y tu registro solo están disponibles donde tienes tu cédula inscrita.

Cómo verificar si te corresponde Corferias

Antes de salir de casa el 8 de marzo, lo más importante es que confirmes tu lugar exacto de votación. No basta con suponerlo.

Puedes hacerlo así:

Ingresa al sitio oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Busca la opción: “Consulte aquí su lugar de votación”

Digita tu número de cédula

Revisa si aparece Corferias u otro punto de la ciudad

Este paso es fundamental, porque si llegas a un lugar que no te corresponde, no podrás ejercer tu voto.



Por qué Corferias es un puesto especial

Corferias es considerado un puesto censo porque concentra a personas que no tienen su cédula inscrita en barrios específicos o que pertenecen al grupo de documentos expedidos en ciertos años en Bogotá. Por eso, no funciona como un punto abierto para cualquier ciudadano.

Este sistema busca organizar mejor las mesas y evitar que personas voten en lugares donde no aparecen registradas, lo que garantiza que cada votante esté ubicado correctamente.

Si tienes dudas, revisa tu puesto desde ya y evita perder tiempo el día de las elecciones. El 8 de marzo de 2026, tu voto solo se podrá ejercer donde aparece registrada tu cédula, no donde te quede más fácil llegar.

