Primeras imágenes del funeral de El Mencho; ataud bañado en oro y 500 coronas de flores

Desde primeras horas de la mañana de este lunes 2 de marzo, comenzó en Jalisco un operativo especial alrededor del traslado de los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”. El cuerpo fue llevado inicialmente a una funeraria ubicada en la colonia San Andrés, en Guadalajara, donde se realizaron los primeros actos de despedida.

La atención se concentró en el féretro utilizado para la ceremonia. Según imágenes difundidas por medios, los restos fueron colocados en un ataúd de color dorado, descrito por algunos asistentes como “bañado en oro”. Hasta el momento no se ha confirmado con qué materiales fue fabricado, pero el detalle llamó la atención de quienes siguieron el proceso desde el exterior de la funeraria.

Durante varias horas, el lugar fue custodiado por personal de seguridad para evitar alteraciones en el entorno. Testigos señalaron que, aunque el ingreso fue limitado, se observó la llegada de numerosas coronas florales, algunas con mensajes y firmas que luego fueron retirados para preservar la privacidad de los asistentes. Se estima que pudieron llegar más de 500 arreglos florales al sitio.

Antes de que se realizara el sepelio, la Fiscalía General de la República informó que un representante jurídico vinculado a la familia inició el trámite correspondiente para reclamar el cuerpo. Tras cumplir con los procedimientos legales establecidos, se autorizó la entrega de los restos, lo que permitió su traslado desde el lugar donde permanecían bajo custodia oficial.

Este proceso se desarrolló bajo protocolos estrictos y con supervisión permanente. Las autoridades señalaron que se buscó garantizar que el traslado se realizara sin contratiempos y bajo control, debido a la atención pública que generaba el caso.

¿Dónde está la tumba de El Mencho?

Una vez finalizados los actos iniciales, la carroza fúnebre salió de la funeraria escoltada por varias camionetas. El recorrido se dirigió hacia el panteón Recinto de la Paz, ubicado en Zapopan, donde finalmente se llevó a cabo la sepultura.

Durante el trayecto y en las inmediaciones del cementerio, se implementó un fuerte dispositivo de vigilancia con participación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. El objetivo principal fue evitar aglomeraciones y garantizar que el ingreso al camposanto se mantuviera controlado.

Vecinos del sector señalaron que el movimiento de vehículos oficiales y personal uniformado fue visible durante varias horas. Algunas vías cercanas presentaron restricciones temporales mientras se completaba el traslado.

El sepelio se realizó de manera reservada, con acceso limitado a personas cercanas al entorno familiar. No se permitió la presencia de curiosos dentro del panteón y las autoridades se mantuvieron vigilantes en los alrededores.

