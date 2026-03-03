El Festival Estéreo Picnic (FEP), uno de los eventos musicales más importante de Colombia, celebra su decimoquinto aniversario, por lo cual, la organización reveló la distribución por escenarios para su edición 2026, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.

La jornada inaugural comenzará a las 02:45 p. m. en el escenario principal (Smirnoff) con la presentación de School of Rock. Más tarde los asistentes podrán disfrutar de actos como Royel Otis (04:45 p. m.) y la sensación del K-pop Katseye (05:45 p. m.) en el escenario Adidas.

Puedes leer: Festival Estéreo Picnic 2026 trae amarga noticia para sus fanáticos; ya está decidido



El cierre del primer día estará marcado por sonidos alternativos y rap de vanguardia. Lorde se tomará el escenario Un Mundo Distinto a las 09:45 p. m., seguida por el esperado show de Tyler, The Creator a las 11:15 p. m. en el escenario principal. Mientras que Peggy Gou y Brutalismus 3000 cerrarán la madrugada del sábado con sets electrónicos que finalizarán alrededor de las 03:00 a. m.



Estos son los horarios oficiales para Festival Estéreo Picnic 2026 por días Foto: imagen tomada de Páramo Presenta

Segundo día del Festival Estéreo Picnic 2026

El segundo día del FEP promete ser uno de los más concurridos, esto debido a que habrán más invitados esperados por los fanáticos. Inicialmente, se encuentra el show infantil y musical de 31 Minutos a las 04:00 p. m. en el Bosque Samsung. El rock estará representado por Tom Morello a las 06:00 p. m. y The Killers, quienes encabezarán el escenario principal a las 10:15 p. m.

Por otro lado, habrá una cuota urbana y electrónica llegará con Young Miko a las 9:00 de la noche y el regreso de Swedish House Mafia, que encenderá el escenario Adidas a la medianoche. El cierre de esta jornada estará a cargo de Arcade Fire presents: Santa Pirata en el escenario Páramo a la 01:30 a. m.

Publicidad

Puedes leer: Rock al Parque 2026 en octubre: fechas, cambios y todo lo que debes saber

Segundo día de Festival Estéreo Picnic Foto: Páramo Presenta

Publicidad

Último día del Festival Estéreo Picnic 2026

Finalmente se conoció que el festival concluirá con el rock de Travis 04:00 p. m. y el post-punk de Interpol 07:00 p. m. Sin embargo, uno de los momentos más esperados será la presentación de Deftones a las 09:00 p. m., seguida por el fenómeno pop Sabrina Carpenter, quien cerrará el escenario principal a las 10:15 p. m.

Finalmente, la edición terminará con la presentación con los beats de Skrillex a la medianoche y la atmósfera melódica de Ben Böhmer a la 01:45 a. m.