Le quitan la vida en México a reconocido cantante; iba a participar en importante reality

El mundo del entretenimiento se sacudió tras confirmarse la muerte de Fede Dorcaz, cantante, compositor y modelo argentino que había logrado consolidarse en México.

El artista, originario de Mar del Plata, perdió la vida la noche del jueves 9 de octubre, en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de un intento de asalto mientras se desplazaba en su vehículo.

De acuerdo con los reportes iniciales, Dorcaz circulaba por las laterales del Periférico, a la altura de la colonia Daniel Garza, cuando dos hombres armados lo interceptaron. Las primeras versiones indican que el artista intentó resistirse, lo que habría desencadenado un ataque en el que recibió varios disparos.

Los responsables huyeron a pie hacia la zona del Bosque de Chapultepec, mientras las autoridades acordonaron el lugar y notificaron a los peritos para iniciar la investigación.



El comunicado de su representante y los planes que tenía Fede

La oficina de Gus Rincón lamentó profundamente la muerte del joven de 33 años, recordándolo como un artista disciplinado, carismático y lleno de proyectos.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Federico Dorcaz, talentoso cantante, compositor, modelo y artista argentino que desde hace varios años residía en México, donde forjó importantes lazos personales y profesionales”, decía el mensaje.El comunicado también confirmó que este lunes 13 de octubre estaba previsto su debut en el programa “Las Estrellas Bailan en Hoy”, transmitido por Televisa, lo que marcaba una nueva etapa en su carrera artística.

Fede Dorcaz, cantante fallece en Ciudad de México: detalles del hecho

Federico Dorcazberro, nombre completo del artista, comenzó su carrera en el mundo del modelaje internacional antes de dar el salto a la música en 2017. Su estilo pop, su energía en el escenario y su autenticidad lo convirtieron en una figura en ascenso dentro del entretenimiento latinoamericano.

Durante su estancia en México, Fede participó en diferentes eventos, colaboraciones musicales y campañas publicitarias, logrando posicionarse como un rostro familiar para el público. Su presencia en redes sociales reflejaba su pasión por el arte, el deporte y la vida saludable, aspectos que sus seguidores destacaron tras conocerse la noticia de su fallecimiento.