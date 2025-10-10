Alejandro Riaño dice por qué echó a Enanicks de su programa; le pagaba $200.000 al día

La salida de Jhon Alejandro Vargas, recordado por su papel como Enanicks en The Juanpis Live Show, generó revuelo entre los seguidores del formato creado por Alejandro Riaño.

El actor, quien había acompañado al comediante en sus presentaciones y entrevistas durante varios meses, reveló detalles sobre las condiciones laborales en las que trabajó y el motivo detrás de su salida del popular show.

Según Vargas, su participación en el programa nunca fue formalizada mediante contrato. A través de un video en redes sociales, contó que recibía pagos por evento de 200.000 pesos mediante cuentas de cobro, sin prestaciones ni vínculo fijo. La revelación generó sorpresa, ya que el personaje de Enanicks era una de las figuras más queridas por los seguidores del show y su repentina ausencia no pasó desapercibida.

El actor aseguró que su intención al hablar no era generar controversia, sino aclarar lo sucedido tras las declaraciones que Alejandro Riaño hizo en una transmisión en vivo. En dicho video, Riaño explicó los motivos por los cuales el actor ya no hacía parte del equipo de The Juanpis Live Show.



Lo que dijo Alejandro Riaño sobre la salida de Enanicks

En una transmisión en TikTok, Alejandro Riaño abordó directamente el tema. Según el comediante, la decisión de no continuar con Vargas estuvo relacionada con el tipo de contenido que el actor compartía en sus redes sociales y que, según él, no coincidía con los valores que el programa busca proyectar.

“Lo queríamos muchísimo, pero su contenido en redes no iba de la mano con el mensaje que damos. Subía videos con temáticas que no representan lo que hacemos en el show”, explicó Riaño. El humorista agregó que, en varias oportunidades, el equipo intentó hablar con Vargas para advertirle sobre las implicaciones que ese tipo de publicaciones podría tener en la imagen del proyecto.

Alejandro Riaño sobre la salida de Enanicks

Riaño también mencionó que la salida no fue una decisión repentina, sino el resultado de varias conversaciones internas. “Se le explicó muchas veces que debía cuidar el contenido que publicaba. Finalmente, decidimos cerrar el ciclo de manera definitiva”, comentó.

Tras la salida de Vargas, el espacio incorporó a un nuevo integrante, Angelito, a quien Riaño describió como una persona “responsable y respetuosa”. El comediante aprovechó para desearle lo mejor a su antiguo compañero, destacando que no hubo conflictos personales, sino una diferencia de criterios.

La respuesta de Enanicks: “Intentan dañar mi imagen”

Poco después de los comentarios de Riaño, Jhon Alejandro Vargas publicó un video para compartir su versión. En él, agradeció la oportunidad de haber participado en The Juanpis Live Show y aseguró que su salida no tuvo nada que ver con el tipo de contenido que publicaba.

“Quiero dejar este tema cerrado, aclarando que no soy la persona que él dice. No tengo resentimiento con él ni con el equipo de trabajo, pero sí quiero que se sepa la verdad”, dijo el actor. Vargas también confirmó que su vínculo con la productora fue informal y que los pagos se hacían por presentación, sin contrato ni estabilidad laboral.

Aunque no profundizó en los detalles, el actor insinuó que su versión buscaba aclarar comentarios que, según él, podrían afectar su reputación. “Solo quiero seguir adelante, sin que se dañe mi imagen”, expresó.