Alejandro Riaño dice por qué echó a Enanicks de su programa; le pagaba $200.000 al día

La polémica salida de Jhon Alejandro Vargas, conocido como Enanicks, de The Juanpis Live Show sigue dando de qué hablar. Alejandro Riaño explicó las razones detrás de la decisión.

Alejandro Riaño revela por qué despidió a ‘Enanicks’ de The Juanpis Live Show
/Foto: The Juanpis Live Show
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 10 de oct, 2025