La verdad detrás de la cirugía de Gustavo Petro: “Sacaron masa que pudo ser maléfica”

Una conversación poco convencional entre el presidente Gustavo Petro y el personaje Juanpis González sorprendió a los colombianos la noche del primero de mayo, en ella hablaron, entre otras cosas, de la cirugía que se practicó el primer mandatario.

La entrevista, emitida por el canal de Youtube de Juanpis interpretado por el comediante Alejandro Riaño dejó al descubierto varias facetas del mandatario en un formato cargado de sátira, humor y preguntas punzantes.

Antes de la transmisión, Juanpis González, quien también ha entrevistado a otros reconocidos personajes como Gustavo Bolívar, ya había calentado las redes sociales con un adelanto que destacaba los fragmentos más controversiales de la charla.

Lo que parecía una entrevista cómica terminó abordando asuntos delicados sobre la gestión de Petro, como los señalamientos por presunta adicción, cuestionamientos a su círculo cercano y reflexiones sobre el ejercicio del poder.

El tono de la entrevista fue desenfadado y lleno de ironía. Desde el set en la Casa de Nariño, Alejandro Riaño, con su característico personaje clasista e irreverente, no dudó en mezclar bromas con temas serios. Su personaje ya le ha traído otras críticas por su pesado humor y por algunos polémicos invitados.

Entre risas y comentarios ácidos, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando se habló de la cirugía facial a la que recientemente se sometió el presidente. Esta parte de la entrevista la puedes encontrar después de la primera hora, minuto 01:01.

Publicidad

¿Por qué el presidente Gustavo Petro se hizo una cirugía facial?

En medio del intercambio, Juanpis le entregó un supuesto bono al presidente y este le pregunta "¿Qué me vas a regalar?". A lo cual, con su humor característico, el comediante le responde: "Lo que quiera. Ya se hizo el lifting, mi hermano. Ya de ahí usted si se hace reducción, si se hace el bypass. ¿Qué quiere hacerse ahora?"

Ante semejante afirmación Petro, entre risas, respondió: “No me interesa. Ojalá no me hagan bypass. Me hicieron aquí una vaina así fregada, pero lo utilizaré, te lo prometo.”

Publicidad

La conversación tomó un giro aún más revelador cuando Juanpis, en tono de burla, le preguntó sobre la duración del procedimiento. Con tranquilidad, el mandatario aclaró: “Simplemente saqué una masa que pudo ser maléfica, pero no estuvo maléfica.”

La afirmación encendió de inmediato las redes, donde se debatió ampliamente sobre el estado de salud del jefe de Estado.

Presidente Gustavo Petro respondió ácidas preguntas de Juanpis González /Fotos: captura de pantalla Youtube

Más allá del tema estético, Petro también aprovechó para reflexionar sobre la naturaleza del poder. “Lo mejor que le puede pasar al ser humano es que, tras conocer el poder, lo suelte pronto”, expresó, dejando entrever una visión crítica sobre la permanencia en altos cargos.

La entrevista concluyó con cambios de tema rápidos y guiños históricos, como cuando Juanpis aludió al alias “Aureliano”, que algunos han atribuido a Petro por su pasado en el movimiento M-19.

Este encuentro dejó claro que, aunque revestida de comedia, la conversación tocó puntos sensibles y mostró a un presidente dispuesto a hablar de temas íntimos en un escenario poco común. La mezcla de humor e informalidad logró captar la atención de miles de colombianos, que siguen analizando cada frase del diálogo.

También puedes ver: ‘Presidente’ de La Kalle reveló sus adicciones y la razón por la que Gustavo Petro no viajó a Italia