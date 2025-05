El que vote no a la consulta popular es un hp: Gustavo Petro defendiendo reforma laboral

Las marchas del 1 de mayo , en ocasión al Día del Trabajo, coincidieron en Colombia con la radicación del texto con el que la Presidencia de la República busca revivir la reforma laboral , que hace unos meses fue hundida en la Comisión Séptima del Senado.

Pues luego de la jornada de marchas de miles de trabajadores y sindicatos, el presidente Gustavo Petro dio un extenso discurso desde la Plaza de Bolívar y posteriormente se dirigió al Congreso para radicar ante el Senado de la República el texto de la consulta popular, que contiene 12 preguntas, y con el que busca darle unanueva oportunidad a la reforma laboral para que sea discutida y aprobada.

Y aunque el discurso del mandatario estuvo marcado por varios temas, el de consulta popular y reforma laboral fueron los que más llamaron la atención debido a la dureza con la que Petro se refirió a los detractores de sus propuestas.

Se dirigió directamente a los congresistas que rechazan la reforma laboral señalando que el pueblo es el principal perjudicado con la decisión de hundir las propuestas planteadas, y por eso instó a los colombianos a salir a votar a favor de las preguntas de la consulta popular.

Sin embargo, en medio de su discurso fue enfático en expresar que quien se atreva a votar no a la consulta para la reforma es un "HP" y con un juego de palabras explicó que no se refería a algún tipo de grosería.

“Tengo que decir con franqueza que el que vote No o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería. Ojo, HP: ¿honorable parlamentario, periodista o político? Honorable político. Pero es honorable persona esclavista”, dijo el presidente Petro ante los colombianos.

#Colombia | Durante su alocución en las marchas del primero de mayo, el presidente Gustavo Petro volvió a tildar de “hp” a los congresistas que desaprueban sus proyectos.



Luego de su discurso el mandatario de los colombianos se dirigió hacia el Congreso donde, rodeado de algunos de sus ministros, radicó el texto que contiene las 12 preguntas de la consulta popular y que espera que sea aprobado para someterla a votación popular en el mes de agosto.

