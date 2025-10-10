Rafael Santos habla sobre lío amoroso que involucra a Lily Díaz y Dayana Jaimes: "Es falso"

El escándalo que sacude a la Dinastía Díaz sigue dando de qué hablar. Todo comenzó con una imagen que se viralizó en redes sociales y que, según muchos usuarios, habría sido el detonante de una serie de discusiones familiares y declaraciones públicas. En la foto se veía a Evelio Escorcia, esposo de Lily Díaz, besando a Dayana Jaimes, la viuda del fallecido cantante Martín Elías.

A partir de ese momento, el ambiente entre los seguidores de la familia Díaz se encendió. Comentarios, memes y publicaciones comenzaron a circular con fuerza, hasta el punto de convertir el tema en tendencia nacional. La polémica escaló aún más cuando Lily Díaz decidió romper el silencio y subir un video en el que mostró audios comprometedores. En ellos se escuchaba a Dayana Jaimes lanzando frases fuertes como “te dejaron por una moza”.

El drama familiar tomó un nuevo rumbo cuando Betsy Liliana, madre de Lily y exesposa del ‘Cacique de La Junta’, intervino con declaraciones contundentes que dividieron opiniones en redes. Su participación aumentó la tensión entre los involucrados y dejó claro que el conflicto iba mucho más allá de un simple rumor.

Publicidad

Rafael Santos rompe el silencio tras escándalo

Rafael Santos rompe el silencio tras escándalo

En medio de este panorama, el reconocido cantante Rafael Santos Díaz, hijo mayor de Diomedes Díaz, decidió hablar luego de que su nombre empezara a circular en publicaciones falsas. En varias cuentas de farándula y grupos de fans aparecieron supuestos mensajes en los que él habría criticado duramente a Dayana Jaimes, incluso cuestionando su relación pasada con Martín Elías.

Publicidad

Cansado de los rumores, el artista publicó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje directo: “Totalmente falso”, acompañado de una imagen que dejaba claro su rechazo a las afirmaciones que le atribuían. Con eso, Rafael Santos buscó frenar las especulaciones y desmentir cualquier comentario que lo involucrara en el conflicto.

A diferencia de su madre y su hermana, Santos evitó dar declaraciones adicionales o mostrar apoyo a alguna de las partes. Su postura fue mantenerse al margen y aclarar que no participaba en la disputa que tiene divididos a los seguidores de la familia Díaz.

Por su parte, Lily Díaz explicó que su intención no era generar una pelea pública, sino dar su versión sobre el fin de su matrimonio con Evelio Escorcia, luego de que se filtraran las imágenes del supuesto beso. “Me cansé de guardar silencio”, expresó en su video, donde mostró conversaciones privadas y aseguró haber sido víctima de una traición.

Lily Díaz responde a Dayana Jaimes /Foto: redes sociales

Sin embargo, Dayana Jaimes reaccionó con molestia al ver sus mensajes expuestos en redes sociales y aseguró que tomará medidas legales. Según contó, tras la divulgación de esos audios, comenzó a recibir llamadas, amenazas y mensajes ofensivos en su teléfono personal. Por ese motivo, confirmó que acudió a la Fiscalía para denunciar las intimidaciones y pedir protección frente al acoso que dice estar recibiendo.

El caso mantiene a la Dinastía Díaz en el ojo público, con miles de seguidores pendientes de cada movimiento o publicación de sus integrantes. Mientras tanto, Rafael Santos deja claro que no tiene nada que ver con los enfrentamientos y que las frases que circulan en su nombre son completamente inventadas.

Publicidad

El artista vallenato optó por no tomar partido y enfocarse en sus proyectos musicales, aunque no evitó enviar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: “No crean en todo lo que ven en redes”.