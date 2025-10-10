Publicidad

Fallece reconocido presentador de televisión tras sufrir un infarto, tenía 41 años

El presentador y modelo se estaba preparando para un torneo de fisicoculturismo, cuando terminó perdiendo la vida de manera contundente.

Fallece reconocido presentador de televisión tras sufrir un infarto, tenía 41 años, imagen de referencia
Foto: imagen generada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de oct, 2025