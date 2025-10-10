Fallece reconocido presentador de televisión tras sufrir un infarto, tenía 41 años

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de Emilio García, conocido como ‘Emilio Sueños’, un famoso presentador y modelo venezolano de 41 años, quien perdió la vida en Guayaquil, Ecuador. La noticia fue confirmada por varios medios locales.

El conductor perdió la vida tras una semana hospitalizado, luego de haber sido ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Guasmo Sur, esto desde el miércoles 1 de octubre. La causa oficial del fallecimiento fue un infarto, provocado por una falla cardiaca.

De acuerdo con reportes y el testimonio de su "mejor amiga", Ivanna Melgar, Emiliano García comenzó a presentar malestares de salud varias semanas antes, lo que lo obligó a suspender actividades en su academia de modelaje. Tanto es así que el 19 de septiembre, publicó un mensaje en Instagram a sus alumnos de Emilio Models: “Por tema de salud (no me he sentido bien), el ensayo de mañana sábado queda para el siguiente sábado”.

Su condición empeoró rápidamente. Ivanna Melgar relató que, de forma repentina, Emilio “empezó a toser y a no poder respirar”. Él le enviaba audios asegurando que "no era una gripe, sino que simplemente no podía respirar". Los síntomas se agravaron hasta que un médico lo derivó a un cardiólogo.

¿Por qué terminó falleciendo Emilio García?

De igual forma, Ivanna Melgar comentó explicó que la clave del deterioro de la salud de su hermano está relacionada con el consumo de hormonas. El cardiólogo descubrió que su corazón “estaba agrandado e hinchado por el exceso de testosterona”. Esto se debe a que Emilio García usó dicho suplemento en los brazos, ya que tenía biopolímeros en los glúteos.

Sumado a esto, Ivanna detalló la gravedad de su situación médica: “Su organismo no resistió. El corazón no aguantó y también le afectó un pulmón. Le hacían transfusiones de sangre, pero se volvía agua. Intentaban sacar la hormona del cuerpo, pero no se pudo”. Terminando así con su vida a los 41 años.

Emilio García había llegado a Guayaquil hace seis años, proveniente del estado Anzoátegui, Venezuela, con el objetivo de cumplir su sueño de aparecer en la televisión. Al punto que se caracterizó por su disciplina, carisma y siempre se preocupó por su imagen, al punto que ya contaba con dos cirugías de nariz y, ya en Ecuador, continuó con procedimientos estéticos en los labios, abdomen y glúteos.

