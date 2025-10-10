¿Cuánto dinero ganan los ganadores del Premio Nobel? Esta es la escandalosa cifra

Desde este 6 de octubre comenzó la temporada de entrega del Premio Nobel, en la que ya se anunciaron los ganadores en las categorías de medicina, física, química, literatura, paz y economía. Además del reconocimiento simbólico, los galardonados reciben un importante incentivo económico.

Situación por la cual, para este año 2025 el monto asignado por la Fundación Nobel como premio efectivo es de 11 millones de coronas suecas para cada premio completo, sin importar la categoría; sin embargo, se divide hasta en tres personas si son más de un ganador.

Realizando la conversión en moneda estadounidense, la suma se aproxima a 1.1 millones de dólares y esto en pesos colombianos sería un valor estimado de 4.291.529.000, para el ganador de un Premio Nobel, esto en la tasa de conversión que hay en el momento de escritura de la nota.

Cabe destacar que dicho monto era inferior, sin embargo, La Fundación Nobel decidió aumentar el premio en un millón de coronas suecas más. Este incremento responde también a ajustes frente a la fluctuación de la moneda sueca. Lo cual elevó el monto total a 11 millones para 2025, siendo alrededor de 348 millones de pesos más al premio en la edición de este año.



¿Quienes han ganado el Premio Nobel en 2025?

Para el año 2025, ya se lograron repartir varios Premios Nobel, donde el galardón de medicina fue para Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell, Shimon Sakaguchi, debido al descubrimiento sobre la tolerancia inmune periférica. Mientras que el de química fue para Omar M. Yaghi, Susumu Kitagawa, Richard Robson debido a sus avances en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas.

Sumado a esto, se encuentra el ganador del Premio Nobel de literatura, László Krasznahorkai, esto debido a su obra visionaria que reafirma el poder del arte en medio de un “terror apocalíptico”. Por otro lado, John M. Martinis, John Clarke, Michel Devoret ganaron en la categoría de física, gracias a sus trabajos clave en mecánica cuántica macroscópica y túneles cuánticos en circuitos superconductores .

Finalmente, este 10 de octubre María Corina Machado alcanzó el Premio Nobel de Paz gracias a su lucha en Venezuela. Mientras, el reconocimiento de Economía queda pendiente por su nombramiento, el cual se espera recibir en los próximos días.

