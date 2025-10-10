Joven muere aplastado por juego mecánico tras intentar recuperar una chaqueta; hay VIDEO

Un accidente ocurrió en la feria de verano de Spanish City, en Whitley Bay, Reino Unido, cuando un hombre de 28 años perdió la vida al ser golpeado por un juego mecánico.

La víctima fue identificada como Corrie Lee Stavers, de 28 años. Stavers, presunto trabajador o empleado de la feria, habría ingresado al área restringida de la atracción mientras esta se encontraba en pleno funcionamiento.

El objetivo de cruzar la barrera de seguridad era, aparentemente, recuperar una chamarra o chaqueta.



El accidente ocurrió en una atracción de tipo “torre de caída”, similar al modelo conocido como Kilahuea, caracterizada por una torre central y carros con pasajeros que suben y bajan a gran velocidad.



De acuerdo con un video de 17 segundos, el cual fue difundido en redes sociales, Stavers subió varios escalones y se colocó en un carril que estaba desocupado, concentrándose en tomar la prenda.

En ese preciso instante, la máquina descendió bruscamente. El carro que transportaba a los pasajeros golpeó a Stavers con fuerza brutal, tirándolo al suelo y aplastándolo contra la base del juego.

La atracción continuó su ciclo, y el cuerpo del joven, que yacía en el suelo, fue impactado en la cabeza.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, incluyendo graves heridas en la cabeza, Corrie Lee Stavers fue declarado muerto en el lugar por los servicios de emergencia, a pesar de su rápida llegada. Su muerte se produjo de manera instantánea.

El hecho generó consternación entre los asistentes y desató cuestionamientos sobre las medidas de seguridad implementadas en las ferias itinerantes y la supervisión del personal que trabaja en ellas.

Inmediatamente después del suceso, la Spanish City Summer Funfair fue clausurada y permanece cerrada hasta que concluyan las diligencias. La Policía de Northumbria confirmó que está colaborando con el Ejecutivo de Salud y Seguridad (HSE) del Reino Unido, el organismo regulador, para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el "accidente laboral" y determinar exactamente qué falló.

La familia de Stavers, originario del área de Sunderland, emitió un comunicado pidiendo privacidad y describiendo su pérdida como un dolor "imposible de expresar con palabras".

