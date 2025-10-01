Joven fallece intentando alimentar a sus perros: “Un accidente desafortunado”

En Southend-on-Sea, Inglaterra, Michelle Hempstead, una madre de cinco hijos, murió luego de ser mordida por uno de sus perros mientras les daba de comer nuggets de pollo en su departamento, dicho episodio terminó conmocionando a sus vecinos, una vez se conoció la historia.

Según información de las autoridades este hecho ocurrió el 29 de julio del año pasado, esto cuando Michelle tiraba pequeñas tiras al aire para que sus dos perros; un Pomerania llamado Pom y y un cruce de mastín rottweiler llamado Trigg, los atraparan entre ellos.

La pareja de Michelle Hempstead, Samuel West, comentó que la situación se descontroló cuando ambos animales comenzaron a pelear por la comida. Debido a que por este enfrentamiento tuvo que intervenir la joven, situación que terminó causando una lesión profunda en su brazo.

¿Qué sucedió con Michelle Hempstead?

Samuel West comentó con tristeza que durante la disputa el perro más grande, Trigg, intentó morder a Porn, sin embargo, terminó mordiendo el brazo de Michelle Hempstead, dicha herida fue tan profunda que está tocó una arteria y generó una pérdida de sangre importante y provocó una falla multiorgánica.

Pese a la reacción de la familia, Michelle fue trasladada al hospital más cercano, pero falleció al día siguiente debido a la gravedad de la herida. Días después se conoció que los Hempstead ya habían sufrido un duro golpe, dado que una semana atrás perdieron a una de sus hija.

Samuel West, pareja de Michelle, describió el episodio como “un accidente absolutamente desafortunado”. Aseguró que Trigg “no tenía una mala intención” y que nunca había mostrado signos de agresividad: “Dormía en la cama con Michelle y jamás mostró los dientes”.

Durante la audiencia de explicación en el tribunal de Chelmsford, el coronel a cargo de la investigación concluyó que la muerte fue accidental, atribuyendo que Michelle Hempstead quedó en medio de una pelea brava entre sus dos perros por comida. Pese a eso, los animales fueron retirados del domicilio y fueron sacrificados.

El episodio generó conmoción en la ciudad y reabrió el debate sobre la convivencia con perros de razas grandes. Sin embargo, tanto la familia como las autoridades remarcaron que Trigg era un “gigante gentil” y que los dos perros eran “bastante bien educados”, por lo cual, les preocupa que esto ocurriera.