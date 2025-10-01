Luto en la TV: Falleció querido actor de Vecinos; así se despidió en redes

En los últimos días se confirmó el fallecimiento del actor y comediante mexicano, Carlos Arau a los 54 años de edad. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), esto mediante un comunicado donde la entidad expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas.

Carlos Arau dedicó más de 35 años a la industria artística, donde es recordado por sus apariciones en exitosas producciones como ‘La Rosa de Guadalupe’ y la serie ‘Vecinos’. Aunque nunca fue una figura mediática, su rostro era muy recordado por las generaciones que lo vieron a lo largo de los años.

Por lo cual, el pasado domingo 28 de septiembre le dieron los familiares, amigos y colegas el último adiós en una agencia funeraria de la Ciudad de México.

“Descanse en paz el actor y comediante Carlos Arau. Nos reuniremos para despedirlo en el velatorio de la Funeraria J. García López. Sala 1. Calle Gral. Prim 57, en la Ciudad de México”, decía la notificación de la funeraria.

¿Quién fue Carlos Arau?

Carlos Arau arrancó su trayectoria actoral desde la década de 1990, donde se consolidó como un gran actor versátil. En televisión participó en proyectos de comedia y drama, como fue en ‘La familia P. Luche’, ‘Hospital El Paisa’, ‘La Madrastra’ y ‘Eternamente amándonos’, donde logró ganarse el reconocimiento del público.

Posteriormente, tuvo participación en películas como ‘Extraños Caminos’, ‘Mujeres insumisas’, ‘Julio’, entre otras. Adicionalmente, tuvo una gran faceta en la publicidad, un terreno donde logró tener un reconocimiento importante, convirtiéndose en un rostro habitual para los mexicanos.

El último mensaje que compartió Carlos Arau fue un mensaje lleno de optimismo y entusiasmo al decir: “¡Vamos a la playa! ¿Alguien quiere ir?”. A su vez, comentó que tenía la intención de escribir un guion inspirado en la vida y obra de Gabriel Figueroa.

Hasta el momento, la familia de Arau no han comentado las causas del fallecimiento, situación que generó mucha incertidumbre con sus amigos, debido a que no conocían ninguna enfermedad del actor. Sin embargo, Tihui Arau, nieta del actor agradeció públicamente las numerosas muestras de cariño recibidas tras esta perdida, dado que estas expresiones de afecto son un consuelo en medio de la noticia.