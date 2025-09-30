Comerciante se cansó de los extorsionadores, los citó en su negocio y les puso una bomba

Un hecho fuera de lo común sacudió al Cercado de Lima, en Perú. En las últimas horas se confirmó que un comerciante, cansado de las amenazas constantes, citó a cinco extorsionadores en su propio negocio y allí les tendió una trampa que terminó con la vida de todos ellos.

Según los primeros reportes, el hombre llevaba meses recibiendo intimidaciones por parte de esta banda. Le exigían dinero y, además, lo presionaban con advertencias de que algo le pasaría a su familia si no cumplía con sus exigencias. Agobiado por la situación, habría ideado un plan que terminó en una escena de horror.

El comerciante acordó con los hombres una supuesta entrega de dinero. Una vez que entraron al establecimiento, los encerró y activó una bomba artesanal que él mismo había instalado. La fuerte explosión provocó un incendio que consumió gran parte del local y dejó a los cinco visitantes sin posibilidad de escapar.

Las imágenes de una cámara de seguridad captaron los últimos minutos dentro del negocio, registrando la desesperación de los extorsionadores al percatarse de que habían caído en la trampa. La onda explosiva también afectó al propio comerciante, quien se encontraba muy cerca de la detonación. Actualmente está hospitalizado y bajo custodia policial.

El ataque quedó registrado en video

De acuerdo con la información de medios locales, este plan habría sido planeado con antelación. El comerciante habría esperado varias semanas para concretar la cita, cuidando que ninguno de sus empleados ni terceros estuvieran presentes en el momento de la explosión.

La Fiscalía peruana ya asumió la investigación del caso. Aunque se comprobó que las víctimas pertenecían a una organización dedicada a la extorsión, ahora se busca establecer qué consecuencias legales tendrá el accionar del comerciante, considerado como justicia por mano propia.

Vecinos y comerciantes de la zona expresaron temor tras lo ocurrido. Para muchos, el incidente refleja la creciente presión de bandas organizadas que, según aseguran, cada vez avanzan más sobre los negocios en Lima. El miedo ahora no solo está en las amenazas, sino también en las posibles represalias que pueda tomar el grupo criminal al que pertenecían los fallecidos.