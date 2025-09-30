Publicidad

Comerciante se cansó de los extorsionadores, los citó en su negocio y les puso una bomba

Un comerciante citó a cinco extorsionadores en su negocio y detonó una bomba que les quitó la vida. El hecho ya es investigado por la Fiscalía.

Comerciante en Lima detonó bomba en su local y murieron cinco extorsionadores
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 30 de sept, 2025