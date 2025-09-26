Entró con escopeta y disparó a su exesposa en su trabajo tras cuarta orden de restricción

Una mujer perdió la vida en Turquía tras ser atacada con una escopeta por su expareja en su propio lugar de trabajo. El hecho ocurrió en la ciudad de Kahramanmarash, justo el mismo día en que la víctima había solicitado una cuarta orden de restricción contra él.

Este viernes se desarrolló la primera audiencia en la que la Fiscalía pidió cadena perpetua sin posibilidad de reducción de la pena.

La víctima fue identificada como Eser Karaca, de 42 años, quien trabajaba en un hospital privado de esa ciudad. Su expareja, Atila Ayintapli, de 44 años, había solicitado un turno en el centro médico sin ser paciente del lugar. Según medios locales, no era la primera vez que se presentaba allí con el pretexto de una cita, pues en varias ocasiones ya había buscado contacto con ella y con el personal del hospital.

Ese día, Karaca había manifestado que no quería ir a trabajar tras ser informada de la cita de Ayintapli. Sin embargo, sus superiores le aseguraron que no corría peligro, dado que el hospital estaba lleno de personas. La realidad fue muy diferente.

Las cámaras de seguridad mostraron a Karaca hablando por teléfono y entrando en su oficina, mientras Ayintapli se acercaba con una bolsa en las manos. Una colega identificada como C.A. relató que Karaca le había escrito advirtiéndole de la presencia de Ayintapli, pidiéndole que alertara a seguridad. Minutos después, la testigo entró a la oficina y lo encontró discutiendo con su exesposa.

La situación escaló rápidamente. El hombre cerró la puerta y dijo que mataría a ambas mujeres. Se produjo un forcejeo que permitió que Karaca y su amiga escaparan en direcciones distintas. Sin embargo, Ayintapli persiguió a Karaca hasta una sala de espera repleta de pacientes. Allí, mientras ella intentaba escapar por unas escaleras y levantaba las manos pidiendo que no disparara, él accionó la escopeta en tres ocasiones.

Todo quedó registrado por cámaras de seguridad del hospital

La escena fue presenciada por decenas de testigos que corrieron aterrorizados. Aunque Karaca fue trasladada de inmediato al área de urgencias, no logró sobrevivir. El atacante huyó tirando el arma en el pasillo, pero fue detenido poco después por la policía.

El caso conmocionó a los familiares de Karaca. Sus hijos llegaron al hospital al enterarse y rompieron en llanto al conocer la noticia. El padre de la víctima, Mustafa Karaca, y su hermano, Sefa Karaca, estuvieron presentes en la primera audiencia.

La investigación reveló que Karaca había denunciado a Ayintapli en varias ocasiones: una vez en 2019 y dos veces en 2025. En esas oportunidades había solicitado tres órdenes de restricción. El día de su muerte fue cuando pidió la cuarta.