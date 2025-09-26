Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
POPULAR AL PARQUE 2025
NOVIA DE B KING DETENIDA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Entró con escopeta y disparó a su exesposa en su trabajo tras cuarta orden de restricción

Entró con escopeta y disparó a su exesposa en su trabajo tras cuarta orden de restricción

El hombre le quitó la vida a su exesposa en un hospital frente a sus compañeros de trabajo. La Fiscalía exige cadena perpetua sin beneficios.