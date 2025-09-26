Novia de B King es detenida por muerte del artista; primeras imágenes

La noticia que tiene en vilo tanto a México como a Colombia gira en torno a Angélica Yetsey Torrini León, conocida en el mundo del entretenimiento digital como Angie Miller. La actriz venezolana fue detenida en Ciudad de México por la Coordinación Nacional del Combate al Secuestro, según se conoció a través del registro nacional de detenciones del Gobierno mexicano.

Su captura se produjo el pasado martes 23 de septiembre en la colonia Valle de los Pinos, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. La información oficial indica que de inmediato fue puesta a disposición del Ministerio Público para avanzar con las investigaciones correspondientes.

La venezolana, reconocida por su actividad en redes sociales y plataformas digitales, contaba con una ficha de búsqueda de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Esta alerta se había activado porque fue vista por última vez en la zona de Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, el mismo día de su captura.

El caso toma fuerza debido a que Miller habría sido la pareja sentimental de Bayron Sánchez Salazar, más conocido en el mundo artístico como B King. El cantante colombiano, junto con Jorge Luis Herrera Lemos, popularmente llamado Regio Clown, fue encontrado sin vida el 22 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México. Ambos artistas habían desaparecido desde el 16 de septiembre tras salir de un gimnasio en la exclusiva zona de Polanco, en la capital mexicana.

El último mensaje de la novia de B King, desaparecida tras muerte del artista

¿Por qué capturaron a Angie Miller?

De acuerdo con versiones recogidas por medios locales, Angie Miller fue citada por la Fiscalía de Ciudad de México para testificar en torno a lo sucedido, ya que habría sido una de las últimas personas que compartió con el cantante colombiano antes de su desaparición.

La noticia ha causado gran impacto en la comunidad artística, pues tanto B-King como Regio Clown eran figuras en ascenso en el género urbano y sus muertes dejaron un vacío en el panorama musical. Los dos eran conocidos por su cercanía con la audiencia y por su estilo particular dentro de la escena.

El registro de la detención, junto con la confirmación de que Miller está bajo custodia de las autoridades mexicanas, ha incrementado la expectativa en torno a lo que pueda suceder en los próximos días con el proceso judicial. Por ahora, no se han revelado más detalles oficiales sobre las declaraciones que haya entregado ni sobre el papel que tendría en este caso.

