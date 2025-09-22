Novia de B King, devastada tras la muerte del artista: "Éramos tan felices"

El nombre de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, volvió a llenar los titulares este 22 de septiembre luego de que la Fiscalía de México confirmara lo que muchos temían: el artista colombiano fue hallado sin vida junto a su colega Jorge Luis Herrera, más conocido como DJ Regio Clown. El descubrimiento se produjo en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, en medio de una gira musical que realizaban en ese país.

La noticia corrió como pólvora entre fanáticos, colegas y amigos, quienes no han dejado de manifestar su tristeza y enviar mensajes de apoyo a las familias de los artistas. Pero una de las voces que más conmovió fue la de Angie Miller, mujer que sería la novia de B King, quien decidió romper el silencio y compartir públicamente el duro momento que atraviesa.

A través de sus redes sociales, Angie escribió unas sentidas palabras: “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quieras que estés te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”.

El mensaje estuvo acompañado de un video personal donde se le veía al lado del cantante en momentos de alegría, risas, abrazos y muestras de cariño, recuerdos que hoy cobran un peso enorme en medio de la tragedia.

La Fiscalía General de Justicia de México informó que los cuerpos fueron localizados el 17 de septiembre en Cocotitlán. Aunque el comunicado oficial confirmó que las características físicas y tatuajes correspondían a los artistas colombianos, señalaron que aún se adelantan pruebas de ADN para ratificar plenamente la identidad.

Por ahora, los restos permanecen bajo custodia mientras se llevan a cabo los análisis forenses y se define el proceso de repatriación hacia Colombia.

De acuerdo con medios mexicanos como Grupo Fórmula, la última vez que B King y Regio Clown tuvieron contacto con sus allegados fue cuando se dirigían a un gimnasio en la zona de Polanco, un exclusivo sector de Ciudad de México. Desde ese momento, la comunicación se cortó y no volvieron a responder llamadas ni mensajes.

Letrero dejado en cuerpo sin vida de B King /Foto: Instagram B King

El representante de B-King, Juan Camilo Gallego, entregó más detalles en entrevista con Blu Radio. Explicó que el 16 de septiembre compartieron la mañana en el hotel y que el artista le comentó su intención de ir a entrenar. “Nosotros íbamos a hacer unas entrevistas más tarde. Regio le dice que lo acompaña al gimnasio y desde ahí no supimos más de ellos”, afirmó.

Gallego también relató que habló con el artista alrededor de las 4:00 de la tarde y que no notó nada extraño en esa conversación. Incluso tenían planeado reunirse para cenar a las 7:30 p.m., pero nunca llegaron.

El último rastro de B King

Otro detalle que ha llamado la atención es la última ubicación que registró el celular del cantante. Según el mánager, esta señal apareció a unos 45 minutos del barrio Polanco, lo que abre nuevas preguntas sobre el recorrido que hicieron antes de desaparecer.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas continúan revisando cámaras de seguridad y trazando el trayecto de aquel día para reconstruir con precisión las últimas horas de vida de los artistas.

Encuentran muertos a B King y a Regio Clown; en terribles condiciones