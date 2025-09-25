Las dolorosas coincidencias entre B King y DJ Exotic, exparejas de Marcela Reyes

DJ Exotic y B King tienen en común haber sido pareja de la reconocida Marcela Reyes, de hecho, con el primero tiene su único hijo, después de una relación de 7 años. Sin embargo, los dos artistas tienen una triste coincidencia.

Tras terminar sus relaciones con Marcela Reyes, tanto Daniel Alejandro Salinas (DJ Exotic) como Bayron Sánchez (B-King) enfrentaron incidentes que pusieron en riesgo sus vidas, con resultados totalmente diferentes en ambas situaciones.

Inicialmente, DJ Exotic mantuvo una relación con Marcela Reyes, donde lograron tener un hijo, y a pesar de la separación, este se hace cargo del menor y mantienen una relación cordial por el cuidado de su hijo.

Sin embargo DJ Exotic comentó que sobrevivió a un brutal ataque armado en su contra en 2024. Dicho incidente ocurrió el 3 de noviembre de ese año en Cali, mientras el músico ofrecía una presentación en una fiesta privada, donde él era telonero de Arcángel.

Salinas explicó en una entrevista para W Radio, que no se percató del momento exacto en que comenzó la balacera, a pesar de la presencia de personas con escoltas armados en el lugar.

El artista recibió dos tiros en la pierna y cuatro en el abdomen. El daño fue tal que, al llegar a la clínica, tuvo que ser reanimado, pues, según sus propias palabras, "estuvo muerto durante 20 minutos".

DJ Exotic comentó que la experiencia de supervivencia lo llevó a tomar una drástica decisión dejar el consumo de drogas, adicción que lo había afectado por casi una década. Aseguró haberse acercado "mucho a Dios, especialmente tras el accidente".



¿Qué le pasó a B-King, expareja de Marcela Reyes?

Por otro lado, la noticia de los últimos días fue el crimen contra el cantante B King, quien fue expareja de Marcela Reyes. Lamentablemente, enfrentó un desenlace fatal en México. El cuerpo del artista fue encontrado sin vida en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, junto al de Jorge Herrera, Regio Clown.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, B King falleció el 17 de septiembre y su cuerpo fue encontrado el 22 de septiembre. Debido a las circunstancias, las autoridades de este país se encuentran recolectando toda la información para encontrar a los culpables de este crimen.

B King compartió siete años de su vida con Marcela Reyes. Esta última compartió un mensaje de despedida al cantante, después que se conoció el crimen. Días después, debido a los rumores que surgieron en redes sociales, por su supuesta participación en este episodio decidió ponerse a disposición de las autoridades.

