Encuentran chat de WhatsApp que esclarecería fallecimiento de B King y Regio Clown

La misteriosa desaparición y posterior fallecimiento de los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Herrera, alias DJ Regio Clown, tomó un giro crucial.

Las autoridades de Ciudad de México econtraron en los mensajes de WhatsApp hallados en el celular de Sánchez la única pista viable para esclarecer el doble homicidio.

Puedes leer: Alías Fritanga rompe el silencio desde la cárcel y habla de B King, ¿lo negó?



Los mensajes, suministrados por El Tiempo, coordinaban un encuentro para "hacer negocio" con una persona vinculada a un grupo delictivo de La Unión Tepito, la banda criminal con fuerte presencia en el barrio bravo capitalino.

La relevancia de estos contactos es tal que el número telefónico utilizado para comunicarse con los músicos pertenecía, de hecho, a integrantes de esta facción criminal.

Se pudo establecer que B-King pactó esta reunión mientras realizaba su rutina en el gimnasio. Tras ejercitarse, él y Herrera tomaron un Uber de regreso a su hospedaje en la zona de Polanco.

Fue solo una hora después de su llegada al hotel cuando fueron recogidos por un vehículo Mercedes Benz plateado. Este vehículo marca el último momento en que fueron vistos con vida.

Chat de WhatsApp esclarecería fallecimientos de B-King y Regio Clown en México Foto: El Tiempo

Publicidad

Las cámaras de seguridad, tanto del C5 como particulares, han sido fundamentales para rastrear los movimientos finales de los músicos. El Mercedes Benz recorrió calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, se incorporó al Circuito Interior, y desapareció al ingresar en la alcaldía Iztapalapa.

Puedes leer: El siniestro significado de “Chapulines”, mensaje hallado junto a B King y Regio Clown

Publicidad

Los análisis de la cronotanatología sugieren que los artistas fueron asesinados pocas horas después de abandonar su hotel. Sus cuerpos fueron localizados posteriormente en un paraje del municipio de Ocotitlán, en el Estado de México.

Las investigaciones apuntan a que el crimen está directamente ligado a la delincuencia organizada en la zona. Aunque los representantes de B-King y Regio Clown aseguraron ante el Ministerio Público que no existían conflictos ni problemas con terceros, la hipótesis principal maneja un desenlace fatal debido al fracaso de negociaciones.

Se cree que una facción de La Unión Tepito contactó a los artistas con la intención inicial de contratarlos para eventos nocturnos en el barrio bravo, pero las conversaciones preliminares "salieron mal," desencadenando los asesinatos.

En un intento por desviar la atención, junto a los cuerpos se encontró una nota atribuida a La Familia Michoacana (FM), un grupo de narcotraficantes del Estado de México.

Sin embargo, los análisis preliminares descartan esta adjudicación, considerándola una mera maniobra de distracción o un "instrumento distractor". Las autoridades sostienen que la relación con los negocios nocturnos de la capital y la presencia de La Unión Tepito sigue siendo la hipótesis más fuerte.

El cuerpo de Bayron Sánchez, B-King, fue repatriado a su país natal, Colombia, bajo estrictas medidas de seguridad la madrugada del pasado lunes. Esto fue posible gracias a un proceso expedito impulsado por gestiones consulares y la presión del Gobierno colombiano.

Publicidad

En contraste, la familia de Jorge Herrera, DJ Regio Clown, seguía hasta la tarde del martes con los trámites para el traslado de sus restos, sin confirmarse aún si será repatriado o recibirá honras fúnebres en México.

Mira también: B King estuvo varios días en poder de las autoridades antes de confirmarse la muerte