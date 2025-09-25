El último mensaje de la novia de B King, desaparecida tras muerte del artista: "Odio México"

Angie Miller, reconocida como la pareja sentimental del cantante colombiano B King, volvió a estar en el centro de la atención luego de que en las últimas horas fuera reportada como desaparecida en México. La noticia se suma a la polémica que generó días atrás cuando publicó en redes sociales la frase: “Hoy odio a México más que a mi vida”, tras confirmarse la muerte del artista en el Estado de México.

La modelo y actriz venezolana había mostrado abiertamente su dolor en sus redes, compartiendo fotos y videos junto a Bayron Sánchez Salazar, nombre real de B King, donde expresaba lo difícil que le resultaba enfrentar la pérdida. “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta”, escribió en una de sus historias. Sin embargo, la situación cambió drásticamente al conocerse que su familia perdió contacto con ella y la reportó oficialmente como desaparecida.

Bayron Sánchez, de 31 años, y Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, de 35, habían desaparecido el 16 de septiembre tras acudir a un gimnasio en Polanco, Ciudad de México. Días después, ambos fueron encontrados sin vida en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, lo que generó conmoción en la escena urbana y una oleada de mensajes de despedida por parte de colegas y fanáticos.

Entre esas reacciones, una de las que más llamó la atención fue la de Angie Miller, quien no dudó en manifestar públicamente su frustración y tristeza. “Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo todo lo que está pasando”, escribió. Su comentario generó fuertes críticas en redes, aunque también recibió mensajes de apoyo de quienes entendían el dolor que atravesaba.

En medio del duelo, la joven compartió mensajes en los que se despedía de su pareja: “El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria. Qué dolor todo esto. Te voy a querer siempre, Byron”, escribió junto a una serie de fotografías que reflejaban la cercanía de ambos.



Pero lo que parecía ser solo un episodio de dolor público se convirtió en un nuevo capítulo de preocupación. De acuerdo con versiones cercanas a su entorno, Angie Miller dejó de responder llamadas y mensajes recientemente, lo que motivó a su familia a reportarla como desaparecida. Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre su paradero, pero allegados han manifestado su profunda preocupación por la situación.

Las autoridades mexicanas ya habían precisado que los cuerpos de B King y Regio Clown fueron reconocidos por sus familiares en la Fiscalía del Estado de México. Ahora, con la desaparición de Angie Miller, la atención se centra nuevamente en un caso que ha dejado a la comunidad musical y a los seguidores del artista en completa incertidumbre.

