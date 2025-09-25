Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: MUERTE DE B KING
ESCÁNDALO ALINA LOZANO
TERREMOTO VENEZUELA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / El último mensaje de la novia de B King, desaparecida tras muerte del artista: "Odio México"

El último mensaje de la novia de B King, desaparecida tras muerte del artista: "Odio México"

Angie Miller, pareja de B King, expresó que odiaba a México tras la muerte del cantante y ahora su familia reporta su desaparición.

El último mensaje de la novia de B King, desaparecida tras muerte del artista
El último mensaje de la novia de B King, desaparecida tras muerte del artista
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 25 de sept, 2025