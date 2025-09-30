Le quitan la vida a estilista de Ángela Aguilar; en el mismo sector que B King y Regio Clown

El mundo del espectáculo en México quedó en shock con la noticia de la muerte de Miguel de la Mora, reconocido estilista que trabajaba con figuras como Ángela Aguilar, Regina Peredo y otras personalidades de la farándula. El hecho ocurrió el 29 de septiembre en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

Según reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Miguel, de apenas 28 años, fue atacado directamente por dos personas que se movilizaban en una motocicleta. Los agresores llegaron hasta la entrada de su salón de belleza, Micky's Hair Salon Masarik, donde uno de ellos descendió del vehículo y abrió fuego. El estilista no sobrevivió, y de inmediato la noticia comenzó a recorrer redes sociales y medios de comunicación.

¿Quién era Miguel de la Mora?

Miguel de la Mora Larios, más conocido como Micky, nació en Jalisco y desde muy joven mostró su habilidad en el mundo de la belleza. Con esfuerzo y creatividad, logró montar su primer salón en Zapopan, que rápidamente se llenó de clientas por su estilo fresco y moderno. El éxito lo llevó a abrir una segunda sede en la capital mexicana, específicamente en Polanco, un punto de encuentro para celebridades.

Era especialista en extensiones y coloración de cabello, pero su carta de servicios iba mucho más allá: desde tratamientos capilares de lujo hasta manicure y spa capilar. Su nombre sonaba con fuerza en el medio, y no era raro que artistas lo buscaran para encargarse de sus looks antes de eventos internacionales.

En septiembre de 2025, Micky hizo una colaboración con L'Oréal Pro, en la que diseñó un tono exclusivo para la modelo y exreina de belleza Regina Peredo, esposa de Christian Nodal. Ese trabajo lo posicionó todavía más como un referente dentro de la estética de alto nivel en México.

El sector de Polanco, donde ocurrió el ataque, se ha visto envuelto en otras noticias que han captado la atención mediática. No muy lejos de la zona, fue el último lugar donde se vieron con vida a los artistas colombianos B King y Regio Clown, antes de que sus cuerpos fueran hallados en el municipio de Cocotitlán. Ese antecedente ha hecho que el nombre del exclusivo sector aparezca en titulares por hechos inesperados y relacionados con el entretenimiento.

Tras confirmarse la muerte de Miguel de la Mora, colegas y clientas famosas comenzaron a publicar mensajes en redes sociales recordando su talento y cercanía. Ángela Aguilar, con quien trabajó en varias oportunidades, se sumó a la ola de condolencias, al igual que modelos y actrices que habían sido atendidas en su salón.

Por ahora, las autoridades mexicanas analizan cámaras de seguridad del sector y adelantan las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables.