Nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026: así vestirán los cafeteros

La Selección Colombia ya tiene todo listo para mostrarle al mundo su nueva camiseta, la que acompañará a los jugadores en su regreso a la Copa del Mundo después de ocho años. La presentación no será en suelo colombiano, sino en un escenario de talla mundial que pondrá a los reflectores internacionales sobre la ‘tricolor’.

La cita está programada para el miércoles 1 de octubre de 2025 en Nueva York, Estados Unidos, país que albergará la mayoría de partidos del campeonato. Allí se revelará la nueva piel del equipo cafetero y, de paso, el balón oficial del Mundial 2026, que compartirá protagonismo en el evento.

Puedes leer: Rivales de la Selección Colombia en la próxima fecha FIFA, ¿contra anfitriones del Mundial?



Colombia vuelve a la máxima cita del fútbol después de su participación en Rusia 2018, cuando alcanzó los octavos de final. Ocho años después, la expectativa es grande y la camiseta cobra un valor especial: será el símbolo con el que los hinchas y jugadores vivirán otra oportunidad de brillar en el escenario global.

Publicidad

La presentación en Nueva York no será exclusiva de la Selección Colombia. Varias selecciones aprovecharán el espacio para dar a conocer sus uniformes y así mostrar la imagen que representará a cada país en el torneo. El evento se convertirá en un desfile internacional de camisetas y novedades, con todas las miradas puestas en lo que vestirán las figuras del fútbol en la próxima cita mundialista.

Rivales de la Selección Colombia en la próxima fecha FIFA /Foto: AFP

Publicidad

Puedes leer: Robinho, exastro brasileño, sorprende al dirigir desde la cárcel un equipo de fútbol



Duelos de preparación y estreno de la camiseta de la Selección Colombia

Antes del Mundial, la Selección Colombia disputará una serie de partidos de fogueo en territorio estadounidense. En octubre se enfrentará a México (11 de octubre) y Canadá (14 de octubre), mientras que en noviembre medirá fuerzas con Nueva Zelanda (15 de noviembre) y Nigeria (18 de noviembre).

Estos juegos amistosos serían la primera oportunidad para que los hinchas vean a los jugadores luciendo la nueva camiseta en acción. La expectativa es alta, ya que cada detalle del uniforme suele generar conversación y orgullo en la afición.

El siguiente gran evento será el sorteo de grupos el 5 de diciembre de 2025 en Washington, donde Colombia espera estar ubicada en el bombo 1 o 2. Esa posición podría darle un inicio de torneo más favorable, evitando enfrentarse desde el arranque a los rivales más fuertes.

Con ese panorama, la camiseta que se revelará en octubre no solo será una prenda deportiva, sino también un símbolo de esperanza para los aficionados que esperan ver a la tricolor avanzar en la Copa del Mundo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.