Filtran video de Richard Ríos de niño pidiendo camiseta a Dayro Moreno y causa ternura

Filtran video de Richard Ríos de niño pidiendo camiseta a Dayro Moreno y causa ternura

En redes se filtró una imagen inédita de Richard Ríos en 2013, cuando con 13 años persiguió a Dayro Moreno para pedirle la camiseta de Millonarios.

Richard Ríos de niño pidiendo camiseta a Dayro Moreno
Richard Ríos de niño pidiendo camiseta a Dayro Moreno
/Foto: redes sociales / Instagram: @dayrogol17
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 19 de sept, 2025