Filtran video de Richard Ríos de niño pidiendo camiseta a Dayro Moreno y causa ternura

En redes sociales comenzó a circular una imagen que pocos conocían y que rápidamente se convirtió en tema de conversación: Richard Ríos, cuando apenas tenía 13 años, aparece persiguiendo a Dayro Moreno para pedirle la camiseta de Millonarios.

El ahora mediocampista del Benfica y jugador fijo en las convocatorias de la Selección Colombia vivió ese momento en 2013, en el estadio Ditaires de Itagüí, Antioquia.

La escena muestra al pequeño Richard, vestido con un peto, ubicado en la zona de camerinos, esperando a que los jugadores de Millonarios salieran tras un partido. En la foto se ve justo a Dayro Moreno, quien venía de marcar un doblete, pasando muy cerca del joven que intentaba conseguir una camiseta como recuerdo.

Lo curioso de todo esto es que, años más tarde, ambos futbolistas terminarían compartiendo camerino en la Selección Colombia. Néstor Lorenzo, actual técnico de la ‘tricolor’, convocó tanto a Ríos como a Dayro para los recientes partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde Colombia superó 3-0 a Bolivia en Barranquilla y luego se impuso 6-3 sobre Venezuela en Maturín.

Richard Ríos, hoy con 25 años, ha tenido un camino diferente en el fútbol. Sus primeros pasos fueron en el futsal, disciplina en la que mostró talento antes de dar el salto al fútbol profesional. De ahí pasó a destacarse en Brasil, donde llamó la atención del Palmeiras y posteriormente dio el salto al fútbol europeo con el Benfica, club que pagó 27 millones de euros por su fichaje.

La foto de aquel niño persiguiendo ídolos refleja una parte desconocida de la historia del volante, que ahora tiene contrato hasta 2030 con el equipo portugués y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Una cifra que confirma la confianza que tienen en su potencial.

El contraste entre la imagen de 2013 y su presente deportivo es lo que ha llamado tanto la atención. Ese niño que corría tras Dayro Moreno buscando un recuerdo hoy es compañero de él en la Selección y uno de los nombres fijos en los planes del cuerpo técnico para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los hinchas han compartido la imagen con comentarios de sorpresa y nostalgia, destacando cómo la vida del fútbol puede unir historias inesperadas. De pedir camisetas en los camerinos, Richard Ríos pasó a ser protagonista en Europa y en la Selección Colombia, donde ya es visto como una de las piezas claves del mediocampo.