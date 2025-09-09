En vivo
Robinho, exastro brasileño, sorprende al dirigir desde la cárcel un equipo de fútbol

Robinho, exastro brasileño, sorprende al dirigir desde la cárcel un equipo de fútbol

Exfigura del fútbol brasileño cumple condena en Brasil y encontró en la cárcel una manera de mantenerse ligado al deporte, asumiendo un inesperado rol.

