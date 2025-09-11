Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
JESSI URIBE ROMPE EN LLANTO
¿DADDY YANKEE CONTRA WESTCOL?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Rivales de la Selección Colombia en la próxima fecha FIFA, ¿contra anfitriones del Mundial?

Rivales de la Selección Colombia en la próxima fecha FIFA, ¿contra anfitriones del Mundial?

La Selección Colombia prepara dos duelos de alto nivel en la próxima fecha FIFA. Octubre traerá partidos exigentes que servirán como preparación de lujo para la Tricolor rumbo al Mundial del 2026.