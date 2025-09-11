Rivales de la Selección Colombia en la próxima fecha FIFA, ¿contra anfitriones del Mundial?

La Selección Colombia ya tiene calendario listo para la próxima fecha FIFA y los partidos prometen emociones fuertes. Después de un cierre brillante en las Eliminatorias Sudamericanas, la Tricolor se alista para dos amistosos de peso en octubre que servirán como antesala del Mundial del 2026.

El 9 de septiembre se bajó el telón de las clasificatorias de Conmebol y se confirmaron los clasificados directos: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay. Bolivia, con un golpe de autoridad ante Brasil y gracias también al triunfo cafetero, alcanzó la séptima casilla que le da derecho al repechaje.

Colombia terminó en la tercera posición de la tabla, firmando una eliminatoria sólida que dejó buenas sensaciones en la hinchada y puntos clave en el ranking FIFA. Esa sumatoria puede darle al combinado de Néstor Lorenzo la ventaja de ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial, un plus nada menor pensando en la fase de grupos.

Publicidad

Rivales confirmados en territorio norteamericano

La Federación confirmó dos choques de alta tensión: México y Canadá, dos de los anfitriones de la Copa del Mundo 2026. Ambos partidos se jugarán en estadios emblemáticos de Estados Unidos, lo que garantiza un marco espectacular y un ambiente similar al que tendrá la cita orbital.

El primer compromiso será frente a México el 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 8:00 p. m. hora colombiana. El “Tri” es un viejo conocido, siempre intenso, rápido y con una hinchada que convierte cada partido en una fiesta.

Publicidad

El segundo reto será contra Canadá el 15 de octubre en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, a las 7:00 p. m. hora colombiana. El equipo canadiense viene en ascenso, con jugadores que brillan en Europa y un estilo físico que pondrá a prueba la solidez de la Tricolor.

Puedes leer: ¿Jugadores que van al Mundial de la nada es porque se les apareció el “empresario”?

James Rodríguez Foto: Instagram @jamesrodriguez10

Una prueba de fuego antes del Mundial

Más que simples amistosos, estos duelos son una prueba general para Colombia. Enfrentar a dos anfitriones del próximo Mundial, en estadios que también verán acción en 2026, es una oportunidad de oro para medir el verdadero nivel del equipo.

La cita mundialista se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Cada partido previo cuenta, y estos juegos de octubre serán clave para que Lorenzo siga ajustando piezas y probando variantes.

La mesa está servida: México y Canadá esperan en octubre, dos rivales de categoría que pondrán a prueba la garra, el talento y la confianza de una Colombia que sueña en grande.

Puedes ver: ¿James Rodríguez se despide de la Selección?