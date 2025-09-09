Los memes más 'ácidos' tras la eliminación de Venezuela ante Colombia en Eliminatorias 2026

La Selección Colombia consiguió un triunfo clave frente a Venezuela en las Eliminatorias al Mundial 2026, pero más allá de la celebración deportiva, las redes sociales se encargaron de ponerle el toque de humor. Como suele pasar después de un partido decisivo, los memes se convirtieron en protagonistas y esta vez la “Vinotinto” fue el blanco principal tras quedar fuera de la competencia.

El encuentro, que despertaba mucha expectativa, terminó siendo un golpe duro para la selección venezolana, que se aferraba a la posibilidad de llegar al repechaje. Sin embargo, la derrota frente a Colombia sepultó esas esperanzas y abrió la puerta para que los internautas sacaran toda su creatividad con comentarios, burlas y comparaciones que rápidamente se hicieron virales.

Puedes leer: Dayro Moreno y los millones que ingresan a su cuenta por jugar con la Selección Colombia



En Twitter, Facebook e Instagram, los hinchas colombianos compartieron todo tipo de imágenes. Unos recordaban el famoso “¡sí se pudo!”, pero esta vez aplicándolo en clave de humor contra los venezolanos. Otros hacían alusión a la ilusión que tenía la Vinotinto, comparándola con un “castillo de arena” que se derrumbó con el pitazo final.

Algunos usuarios publicaron montajes de jugadores venezolanos cargando maletas rumbo a casa, mientras en el fondo aparecía la bandera de Colombia celebrando. “Se acabó el sueño vinotinto”, escribió un internauta.

Publicidad

Puedes leer: Sale a la luz fotos del padre de James Rodríguez cuando estaba en el fútbo

Mientras los colombianos celebraban tres puntos vitales, del lado de la Vinotinto las caras largas eran inevitables. Un meme que se compartió miles de veces mostraba la famosa escena del “Titanic”, pero con Venezuela representando a Jack hundiéndose en el mar, y Colombia como Rose salvándose en la tabla. “No había espacio para los dos”, se leía en la descripción.

Publicidad

Resumen del partido de Colombia vs Venezuela pic.twitter.com/5AkbOQ5ObI — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) September 9, 2025

Los mejores memes del partido Colombia vs. Venezuela https://t.co/rJHu63HbB8 pic.twitter.com/Hhwq8Y0eDf — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 2, 2016

🇨🇴 Colombia Vs Venezuela 🇻🇪



El que gane se queda con el túnel de ricaurte 🔥 pic.twitter.com/i8xarytOoC — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) September 10, 2025

Publicidad