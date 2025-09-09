En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
APARECE CARA, EX DE BEÉLE
UNIVERSITARIA SIN VIDA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Los memes más 'ácidos' tras la eliminación de Venezuela ante Colombia en Eliminatorias 2026

Los memes más 'ácidos' tras la eliminación de Venezuela ante Colombia en Eliminatorias 2026

Colombia goleó 6-3 a Venezuela en Eliminatorias 2026 y las redes no perdonaron: los memes más ácidos explotaron tras la eliminación vinotinto.

Los memes más 'ácidos' tras la eliminación de Venezuela
Los memes más 'ácidos' tras la eliminación de Venezuela
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:33 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad