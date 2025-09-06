Sale a la luz fotos del padre de James Rodríguez cuando estaba en el fútbo

En un momento de gran júbilo para el fútbol colombiano, con la clasificación de la Selección al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, y la destacada actuación de James Rodríguez, quien abrió el marcador en la contundente victoria 3-0 frente a Bolivia, la atención se desvía momentáneamente hacia los orígenes de esta dinastía futbolística.

Recientemente, el foco se puso en el progenitor del "10", Wilson James Rodríguez Bedolla, cuyo pasado como deportista profesional resurgió, provocando comparaciones fascinantes con su famoso hijo.

Puedes leer: Así se ‘coló’ el hijo de Carolina Cruz junto a James Rodríguez en el partido de Colombia



Wilson James, al igual que su vástago, dedicó su vida al balompié, defendiendo los colores de varios equipos del rentado nacional. Entre los clubes que contaron con su talento se encuentran el Deportes Tolima, Deportivo Cali, Cúcuta y Envigado.

Su trayectoria incluso lo llevó a vestir la camiseta amarilla de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 de 1985, un certamen que se disputó en la antigua Unión Soviética, hoy conocida como Rusia.

Fue Danna Rodríguez, la hermana del capitán de la Selección Nacional, quien revivió este legado al compartir una emotiva serie de fotografías en su cuenta de Instagram.

En ellas, se aprecian imágenes inéditas de Rodríguez Bedolla en sus años mozos como futbolista profesional. El mensaje que acompañó estas instantáneas destacaba la valentía y fortaleza de su padre, presentándolo como un ejemplo a seguir.

Publicidad

La publicación no tardó en generar una ola de comentarios entre los internautas, quienes resaltaron los rasgos físicos compartidos entre padre e hijo, afirmando que el parecido es evidente en muchos aspectos de sus rostros.

Estas revelaciones llegan en un contexto familiar particular. Wilson James Rodríguez enfrentó recientemente quebrantos de salud, incluyendo complicaciones respiratorias, un tumor en la garganta y una cirugía de urgencia.

Publicidad

Puedes leer: Desolador video de James Rodríguez solo en el estadio tras clasificar al Mundial, ¿un adiós?

Se encuentra en recuperación en Envigado, bajo el cuidado de personal médico. James Rodríguez, la figura de la Selección, estuvo sumamente atento a la situación, demostrando su compromiso al dar la orden de que, si fuera necesario, él costearía un tratamiento en el extranjero, además de haberle obsequiado un apartamento en Envigado en 2013.

@jamesdrodriguez

Y su señor padre Wilson James Rodríguez Bedoya en el estadio General Santander de la ciudad de Cúcuta en el año de 1992 @JamesR_Fans @Cucutaoficial pic.twitter.com/fBKQ3zxkTp — Informativo #HeraldoDelNorte #Antioquia #Colombia (@soydeituango) June 19, 2022

Esta situación de salud impidió que el padre asistiera al partido contra Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La resurrección de estas fotografías no solo rinde homenaje a la carrera de Wilson James Rodríguez, sino que también subraya la conexión profunda entre dos generaciones de futbolistas.