Sale a la luz fotos del padre de James Rodríguez cuando estaba en el fútbo

Una serie de fotografías inéditas, compartidas por la hermana del jugador, revelan la faceta de Wilson James Rodríguez Bedolla en las canchas colombianas.

Padre de James Rodríguez sorprende con increíble parecido a su hijo cuando joven
James Rodríguez y su padre Wilson James Rodríguez Bedolla
Foto: Instagram de James y redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 02:07 p. m.

