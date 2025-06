VIDEO: Esto fue lo que le dijo Messi a James en pleno partido; se sacó la espinita

El partido entre Argentina y Colombia por la jornada 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 no solo dejó un empate 1-1 en el marcador, sino también un momento de tensión entre dos figuras icónicas del fútbol sudamericano: Lionel Messi y James Rodríguez.

En el estadio Monumental de Núñez, y en medio de un encuentro marcado por la intensidad y los roces habituales de un duelo con tanto en juego, las cámaras captaron un diálogo entre el capitán argentino y el mediocampista colombiano, justo después de la polémica expulsión de Enzo Fernández.

Según reportó el medio argentino TyC Sports, Messi se habría acercado a James para reclamarle por unas declaraciones que el colombiano hizo meses atrás, en las que insinuó que Argentina había recibido ayuda arbitral durante la Copa América 2024. "¡Vos dijiste que nos habían ayudado en la final! Hablás mucho", le habría dicho el ‘10’ de la Albiceleste en tono molesto.

Estas palabras habrían sido una respuesta directa a lo expresado por James en una entrevista con “Los amigos de Edu Aguirre”, donde analizó el desempeño de Colombia en el torneo continental. En esa charla, Rodríguez manifestó su frustración por no haber conseguido el título, y apuntó que decisiones arbitrales perjudicaron a su equipo: "La verdad, el árbitro influyó mucho. No nos pitaron penaltis, creo que uno o dos, pero para mí hubo uno claro".

A nivel deportivo, James tuvo un rendimiento destacable en el partido disputado en Buenos Aires. Estuvo en el campo durante 73 minutos y fue calificado con un 7.0 por la aplicación especializada Sofascore, aportando orden y visión en el mediocampo de un equipo colombiano que mostró una mejor versión que en partidos anteriores.

Con este empate, Colombia alcanzó los 22 puntos y se mantiene en la sexta posición de la tabla de clasificación, en zona de repechaje, mientras intenta dejar atrás una racha de seis encuentros sin ganar. A pesar de no llevarse la victoria, el resultado fue visto como positivo para los dirigidos por Néstor Lorenzo, especialmente por la solidez mostrada ante un rival tan exigente como Argentina.

Publicidad

El cruce entre Messi y James añade un nuevo capítulo a la rivalidad futbolística entre ambos países, y deja claro que, más allá del resultado, las emociones siguen a flor de piel en cada enfrentamiento.