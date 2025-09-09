En vivo
La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Joven estudiante de la Universidad Santo Tomás es hallada sin vida; tenía 21 años

Joven estudiante de la Universidad Santo Tomás es hallada sin vida; tenía 21 años

Tras dos días de búsqueda, hallaron el cuerpo de Yudi Alexandra Castellanos en el río Güejar, Meta. La joven de 21 años era egresada de la Universidad Santo Tomás.

