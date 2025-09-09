Joven estudiante de la Universidad Santo Tomás es hallada sin vida; tenía 21 años

El departamento del Meta fue escenario de una tragedia que mantuvo en vilo a una familia boyacense durante dos días. Este martes fue hallado el cuerpo de Yudi Alexandra Castellanos Solano, joven de 21 años que había desaparecido tras caer al río Güejar en el sector de Caño Canoas, jurisdicción de La Macarena.

La joven, egresada de la Universidad Santo Tomás y oriunda de Tunja, se encontraba en un recorrido turístico junto a un grupo de aproximadamente 30 personas cuando ocurrió el accidente. Desde el domingo 7 de septiembre, sus familiares, organismos de socorro y habitantes de la zona iniciaron la búsqueda que finalmente concluyó con la recuperación de su cuerpo.

El plan de viaje de la familia Castellanos Solano incluía caminatas y visitas a cascadas de la región. De acuerdo con Leonardo Castellanos, hermano de la víctima, todo transcurría con normalidad hasta que llegaron al punto conocido como “las tres cascadas”.

“El guía decidió devolvernos porque el caudal estaba muy fuerte. En medio del regreso se presentó la caída y ya no hubo manera de sacarla de la corriente”, relató el joven en declaraciones a El Tiempo.

La fuerza del río arrastró a Yudi Alexandra y, pese a los intentos de rescate, desapareció de la vista de sus acompañantes. Desde ese momento comenzó una intensa búsqueda que incluyó familiares, miembros de la comunidad y organismos de emergencia.

EL TRISTE RELATO DE LA FAMILIA DE YUDI

La madre de la joven, Ana Victoria Solano, compartió un mensaje en redes sociales en el que denunciaba la falta de apoyo logístico para adelantar la búsqueda en una zona con aguas profundas y corrientes peligrosas.

“Estamos en un sitio alejado, a varias horas del pueblo. Necesitamos más personal, caretas, linternas, arneses, kayak y un buzo profesional porque la zona es muy complicada. La comunidad quiere ayudar, pero sin los elementos adecuados no se puede”, señaló.

El llamado buscaba agilizar el proceso de búsqueda, ya que las condiciones del terreno hacían difícil el trabajo de los voluntarios y rescatistas.

Tras dos días de labores, autoridades confirmaron en las últimas horas que el cuerpo de Yudi Alexandra fue encontrado. El hallazgo cerró la incertidumbre para sus familiares, quienes acompañaron el proceso desde el inicio.

Organismos de socorro trasladaron el cuerpo hacia la cabecera municipal de La Macarena para los procedimientos legales correspondientes. Mientras tanto, los seis compañeros de recorrido que resultaron heridos en medio del accidente continúan bajo valoración médica.

Con apenas 21 años, Yudi Alexandra ya había terminado sus estudios de Arquitectura y cursado una especialización en Gerencia de Proyectos de Construcción. Su familia la describe como una mujer alegre, con metas claras y con mucho cariño hacia su comunidad.

El accidente en el río Güejar no solo enluta a una familia, sino que también deja a toda una comunidad universitaria y regional conmocionada por la pérdida de una joven con gran futuro.

