VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
CASO VALERIA AFANADOR
POPULAR AL PARQUE 2025
HORÓSCOPO
Indignación en Bogotá: vendedora ambulante fue atacada con arma blanca en plena Séptima

Indignación en Bogotá: vendedora ambulante fue atacada con arma blanca en plena Séptima

En el corazón de Bogotá, una vendedora ambulante fue atacada en plena transmisión en vivo 😡. El hecho la dejó con heridas en el rostro y sin el sustento para su hija.

