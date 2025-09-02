En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
NECROPSIA DE VALERIA AFANADOR
PERRITA FRUSTA ATAQUE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Administradores ya no pelearán con residentes rumberos; ley permite entrar a apagar equipo

Administradores ya no pelearán con residentes rumberos; ley permite entrar a apagar equipo

El país dio un paso firme en la lucha contra la contaminación sonora con la Ley 2450 de 2025, una normativa que busca silenciar los ruidos excesivos en zonas residenciales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad